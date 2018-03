Zendingsmiddag De Lichtkring: Indianen Brazilië geven Evangelie door

Indianen verkondigen het Evangelie in de oerwouden van Brazilië aan indianen. De scepsis van de overheid ten opzichte van de zending boet daardoor aan kracht in.

Dat werd zaterdag duidelijk tijdens een zendingsmiddag van stichting De Lichtkring. Deze organisatie is opgericht door M. A. Mijnders-van Woerden en richt zich op indianen in het Amazonegebied in Brazilië. De bijeenkomst in de kerk van de gereformeerde gemeente van Rhenen trok ruim 750 bezoekers. Mijnders-van Woerden (96) was er zelf bij.

De hoogbejaarde haalde herinneringen op van het begin van het zendingswerk onder de indianen in Brazilië. Ze vertelde over een toverdokter van de indianen die tot bekering kwam en publiekelijk zijn toverspullen in de rivier zou gooien. Op het beslissende moment werd hij bang. „Een bekeerde indiaan riep hem toe: „Er is kracht in het bloed van het Lam.” Daarop begonnen andere indianen dat vers te zingen. Toen gooide de toverdokter de toverspullen in de rivier en kwam er een blije glans op zijn gezicht.”

Marc en Neide Aarnoudse, die werken voor Wycliffe Bijbelvertalers, vertelden over de verspreiding van het Evangelie onder de indianen in het Braziliaanse Amazonegebied. Toen er in 1956 Amerikaanse zendelingen kwamen werd hen door de overheid niets in de weg gelegd. Dat veranderde, aldus Aarnoudse, in de jaren 70. De regering vreesde dat blanke zendelingen de indiaanse cultuur zouden vernietigen. „God gebruikte die tegenwerking,” zei hij. „Brazilianen namen de plaats van de Amerikanen in en het werk ging door.”

Zijn vrouw noemde als voorbeeld van een kleine stam die door de komst van het Evangelie positief veranderd is, met behoud van de eigen cultuur. „Er was bij die stam veel dronkenschap en ziekte, men had gevoelens van minderwaardigheid en was bang voor boze geesten. Nadat die indianen het Evangelie aanvaard hadden, is hun hele leven veranderd. Ze zijn niet bang meer en voelen zich niet meer minderwaardig. De eigen cultuur is gebleven maar kreeg een andere invulling. Op een feest drinkt men geen alcohol maar sap en gebruikt men andere muziekinstrumenten.”

Tijdens de derde zendingsgolf, die nu aan de gang is, brengen indianen het Evangelie aan andere indianen. Een van die evangelisten is Samuel. Hij heeft theologie gestudeerd houdt zich met het vertalen van de Bijbel in indiaanse talen. Samuel is een WaiWai-indiaan en evangeliseert onder de Lange Pijlindianen. Hij ging in 2015 voor het eerst naar hen toe. „Ze staan open voor ons, maar niet voor niet-indiaanse zendelingen. Ze kennen de God niet die wij aanbidden. We bezoeken hen elk jaar, dit jaar in mei. Blijf bidden voor ons en voor hen opdat dit volk een volk van God mag zijn,” zei hij.

B. Bolier, ouderling van de gereformeerde gemeente in Nederland te Elspeet, vertelde het verhaal van Legio. „Waar gaan de duivels heen als het volk in Brazilië verlost is van de boze geesten?” zo vroeg hij zich af. De leiding van de zendingsmiddag was in handen van ds. P. den Ouden, hersteld hervormd predikant te Katwijk aan Zee. Hij hield een meditatie over Lukas 13:29.