Zendingsdag HHK: Kerk in Malawi sterk gegroeid

De Reformed Presbyterian Church of Malawi is sterk gegroeid. In veertien jaar tijd groeide de kerk van een dertigtal gemeenten naar een kerkverband met 220 gemeenten, 11 predikanten en 15 evangelisten, terwijl de Bijbelschool twee klassen telt voor het opleiden van evangelisten.

Dat bleek zaterdag tijdens de landelijke zendingsdag van de Hersteld Hervormde Kerk (HHK). Ds. R. J. Oomen, die veertien jaar diende in het Afrikaanse land en dit jaar terugkeerde, heeft hieraan een flinke bijdrage mogen leveren.

Aan het einde van de dag vertelde hij in een forumgesprek hoe hij het werk volgehouden heeft. „Als de Heere kracht geeft, krijg je zo veel liefde dat je door kunt gaan”, antwoordde hij op een vraag van drs. W. de Kloe.

De zendingsdag vond plaats in Expo Hoevelaken. De zaal was vol. Naar schatting waren er, met de kinderen en jongeren die een apart programma volgden erbij, 1200 bezoekers. Het thema van de zendingsdag was: ”Door liefde gedreven”.

Psalmberijming

Ds. Oomen heeft tijdens zijn verblijf in Malawi ongeveer 600.000 kilometer gereden, zo zei hij tijdens de presentatie van zijn werk in de afgelopen periode. Hij reed vaak over niet goed geplaveide wegen en kreeg dikwijls te maken met gaten in de weg. Zo stuitte hij een keer op een zandberg op de weg, met daarachter een gat van 10 meter diepte. De predikant wist net op tijd te stoppen.

Er was veel werk te doen. Ds. Oomen preekte, in dienst van de Reformed Presbyterian Church of Malawi, in allerlei dorpen in het land, hielp mee met het verspreiden van voedsel in tijden van nood, gaf cursussen, leidde evangelisten (lerend ouderlingen) op, evangeliseerde in ziekenhuizen en gevangenissen en was betrokken bij de totstandkoming van een psalmbundel.

Als een van de hoogtepunten noemde ds. Oomen de vorig jaar gereedgekomen berijming met 150 psalmen in het Chichewa, een van de talen in Malawi. „Men wilde graag psalmen zingen”, zei hij. „Er dienden zich een dichter en een vertaler aan. De berijming is gemaakt onder toezicht van de synode.”

Een ander hoogtepunt was de ordelijke viering van het heilig avondmaal. Aanvankelijk ging het er volgens hem nogal ongeordend aan toe. „Soms kwamen mensen pas halverwege de dienst binnen, of als het avondmaal begon. Toen is er, naar het voorbeeld van de Schotse kerken, een bepaling ingevoerd dat avondmaalsgangers vooraf een munt moeten halen. Dat gaf de mogelijkheid om de namen af te lezen, met daarbij controle op het lidmaatschap.”

Ds. Oomen noemde de namen van een enkele mensen van wie het leven was veranderd. Een ervan is zijn tuinman, Thom, die nu steeds naar de diensten komt. „We hebben gezien hoe de driftige Thom een toonbeeld van genade werd.” Een ander was een ouderling die getrokken werd door de tekst: „Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.”

Zorgen waren er en zijn er nog steeds: over materialisme, laksheid, corruptie, occultisme en zedeloosheid. „Onderwijs en begeleiding naar zelfstandigheid zijn nodig”, aldus ds. Oomen.

Suriname

Kinder- en jongerenwerkster Annelies Sabajo-Groothuis, die ook dit jaar terugkwam van het zendingsveld, vertelde over haar werk in Suriname. Ze werkte in Powakka, een dorp waar veel indiaanse kinderen wonen. Sabajo-Groothuis liet een filmpje zien waarop de kinderen in het Nederlands zongen: „Jezus is de goede Herder.”

Er komen weliswaar veel tieners naar de club, maar er zijn volgens haar ook veel problemen: groepsdruk, smartphone- en alcoholmisbruik en seksuele problemen. Die dragen eraan bij dat veel tieners afhaken. „Maar het Woord is gezaaid”, aldus Sabajo-Groothuis. „God is nog niet klaar met Powakka.”

Voorbidders

Tijdens de zendingsdag werden er diverse meditaties gehouden. Ds. J. C. den Ouden, voorzitter van de commissie zending, sprak in zijn openingswoord over Jesaja 63:7-9. Hij vroeg vooral om voorbidders. „Is de situatie in Nederland misschien zo deplorabel omdat er zo weinig voorbidders zijn?”

Ds. W. M. Mulder (Wijk en Aalburg) mediteerde over 2 Korinthe 5:14: „Want de liefde van Christus dringt ons.” Hij stelde dat de liefde van God Paulus tot wederliefde bracht. „Als je die liefde hebt, ga je de geestelijke nood zien van de vele duizenden mensen in ons land en in andere landen.”

Emeritus predikant ds. N. P. J. Kleiberg had als uitgangspunt 1 Korinthe 13, het hoofdstuk over de liefde. „De liefde van God maakt dat wij kleine zendelingen worden op onze eigen plek.”