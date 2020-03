Zendingsdag GZB afgelast vanwege coronavirus

De jaarlijkse zendingsdag van de zendingsorganisatie GZB gaat zaterdag niet door vanwege het coronavirus.

Het besluit is genomen vanuit de zorg dat het besmettingsrisico op het virus voor de bijna 2000 verwachte bezoekers van de GZB-dag hoog is. Dat meldde de organisatie donderdag in een persbericht. De zendingsdag zou zaterdag plaatsvinden in de Midden Nederland Hallen in Barneveld.

„De impact voor de GZB, sprekers, zendingswerkers en vrijwilligers is groot. Het was zoeken naar een evenwicht tussen vertrouwen en verantwoordelijkheid,” aldus GZB-directeur ds. Jan Ouwehand in het persbericht. „Uiteindelijk hebben we als organisatie gemeend onze verantwoordelijkheid te moeten nemen voor de bezoekers van de dag. We weten dat er veel ontmoetingen plaatsvinden vanuit alle delen van het land. Ook hebben we meegewogen dat ons land gediend is bij het indammen van risico’s en kans op overbelasting van de gezondheidszorg. We willen de last van het besluit om al of niet de GZB-dag te bezoeken niet bij de bezoekers leggen en hebben daarom als organisatie besloten de dag af te zeggen. We hopen dat er een nieuwe mogelijkheid wordt gevonden om de GZB-dag te houden en vertrouwen erop dat we elkaar toch kunnen ontmoeten.”

De organisatie heeft ook andere maatregelen genomen, zoals het afzeggen van alle reizen van medewerkers, zendingswerkers en partners voor de komende dertig dagen. Een buitenlandse spreker van de zendingsdag zal bij terugkomst in het eigen land in quarantaine moeten.