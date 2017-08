Zendingsdag Garderen: Jesaja profeteert over heerlijke uitbreiding van de kerk

De profeet Jesaja profeteerde niet alleen dat een deel van de Israëlieten zou terugkeren uit de ballingschap, maar hij zag ook dat talloos veel heidenen na Pinksteren tot Gods kerk zouden worden toegevoegd. Dit zei ds. G. Kater woensdag op de jaarlijkse zendingsmiddag in Garderen.

Ds. G. Kater, predikant van de hersteld hervormde gemeente in Waarder, sprak over Jesaja 60:8: „Wie zijn deze, die daar komen gevlogen als een wolk en als duiven tot haar vensters?” Zijn thema was ”Het beeld van de heerlijke uitbreiding van Gods kerk”.

Volgens de predikant is het beeld dat de profeet Jesaja in deze tekst schetst herkenbaar. Duiven of postduiven weten vanaf grote afstand feilloos naar hun hok terug te keren. „Nadat Jesaja in het eerste deel van zijn profetieën met scherpe oordeelsprediking de ballingschap aankondigde, troost hij in het tweede deel de Israëlieten met vooruitzichten op de terugkeer uit de ballingschap.”

Schuilen

Jesaja kondigt niet alleen de komst en het werk van Christus aan, hij voorzegt ook dat de heidenen zullen delen in het verlossende licht van Gods genade. Het nieuwe Jeruzalem wordt niet alleen hersteld, maar ook uitgebreid met een enorm aantal heidenen. Jesaja denkt niet karig over Gods genade, want hij spreekt van een „wolk.” Daarmee duidt hij aan dat er een grote menigte heidenen wordt toegevoegd, aldus de predikant uit Waarder.

„De Heere gaat door met Zijn vergaderend werk en daarom is er verwachting voor het zendingswerk en de evangelisatie onder heidenen en het Joodse volk”, zei ds. Kater, die wees op de vele bekeerden op de pinksterdag en later in de kerkgeschiedenis, bijvoorbeeld in de tijd van de Reformatie en grote opwekkingen.

Ds. Kater benadrukte de noodzaak om bij Christus te schuilen. „De duiven blijven niet buiten hun hok, maar gaan naar binnen omdat daar voedsel en veiligheid zijn. Daarom kunnen zondaars buiten Christus nooit rust vinden. Alleen in Hem zijn veiligheid en vrijspraak van vloek en oordeel te vinden.”

Afgodendienaars

Ds. A. van Heteren, predikant van de christelijke gereformeerde kerk in Urk (Eben-Haëzer), nam Efeze 2:3-5 als uitgangspunt. De Efeziërs waren afgodendienaars die vanuit zichzelf nooit godzoekers zouden zijn geworden. „Zoals alle natuurlijke mensen waren zij kinderen des toorns, die dood door hun misdaden en zonden nooit de wil of de macht hadden om zich tot God te keren. Gods dienaren zijn niet bij machte om slaven van de zonde te verlossen. Alleen vanwege de rijkdom van Zijn barmhartigheid wil God, door Zijn welbehagen, dode zondaren levend maken.”

Ds. Van Heteren wees erop dat alleen de Heere bij machte is om een geestelijk dode levend te maken. „Niemand in Efeze vroeg om genade, en daarom zegt Paulus dat zij door genade zalig zijn geworden. De genade bleek uit de vruchten, omdat de Efeziërs de afgoden verlieten. Zij die door de Heere zijn levend gemaakt, worden door Hem ook levend gehouden. Daarom laat de Heere het zendingswerk nog doorgaan, ook in Nederland, dat inmiddels zendingsveld is geworden.”

Uitverkiezing

Ds. W. Pieters, predikant van de hersteld hervormde gemeente in Garderen, opende de zendingsmiddag met enkele overwegingen over 2 Timotheüs 2:8-10. Naar aanleiding van het tiende vers benadrukte hij dat het woord ”verkorenen” geen obstakel voor zendingswerk hoeft te zijn. Integendeel, want als er geen uitverkiezing was, kwam er volgens ds. Pieters niet van zending terecht.

