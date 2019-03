Zending tussen Albanese maffiabazen

Albanië. Een bergachtig land, ingeklemd tussen Griekenland, Macedonië en de Adriatische Zee. Een land met prachtige natuur en een roerige geschiedenis. Dit jaar is het 25 jaar geleden dat Zending Gereformeerde Gemeenten (ZGG) het werk in dit land begon. Twee zendingswerkers aan het woord.

Vanaf de jaren veertig was in Albanië de communistische dictator Enver Hoxha aan de macht. In 1967 werd Albanië officieel een atheïstische staat. Het hebben van religieuze lectuur en het houden van kerkdiensten was volstrekt verboden. Voor zendingswerk was door de gesloten grenzen en het strikte overheidsbeleid al helemaal geen ruimte.

In 1992, kort na de val van het communistische regime in Albanië, gingen de grenzen open. Zending Gereformeerde Gemeenten ging direct op zoek naar mogelijkheden om zendingswerkers naar het land te sturen. Samen met de organisatie Kom over en help (KOEH) en de Grieks-Evangelische Kerk oriënteerde ZGG welke vorm het zendingswerk moest gaan krijgen, en wanneer het kon worden opgestart.

Trappelen

Jasper Otte en zijn vrouw Jenny en hun vier kinderen waren in 1994 de eerste zendingswerkers die voor ZGG naar Albanië vertrokken. Toen de grenzen open gingen, stonden honderden zendelingen te trappelen om naar binnen te gaan. Albanië was toen net zoiets als Noord-Korea nu. Als daar de grenzen open zouden gaan, zou elke zendingsorganisatie proberen er voet aan de grond te krijgen.”

Voor de familie Otte was het lastig om zich voor te bereiden op het werk in Albanië. „We hadden wel eens iets over Albanië gehoord, maar dat was alles. We wisten alleen dingen uit boekjes.”

De werkers hoefden niet helemaal bij nul te beginnen. „Er was een evangelist van de Grieks-Evangelische Kerk die al een groepje Albanezen om zich heen had verzameld. Elke zondag werd er in de kuststad Saranda al een kleine samenkomst gehouden.”

De eerste twee jaar was Otte vooral bezig met taalstudie. „Ik ben absoluut geen man die graag in de boekjes duikt, dus na een paar maanden gaf ik dat op”, vertelt hij lachend. „Mij kun je beter gewoon de straat op laten gaan. Door het voeren van gesprekken leer ik het meest van een taal.”

Na de taalstudie besloot ZGG een huis te kopen in Delvinë, een stad zo’n twintig kilometer van Saranda. Dit besluit lag voor de hand, omdat de maanden daarvoor een kleine Bijbelstudiegroep was ontstaan en Otte er elke week met een groep jongeren uit Saranda heen ging om te evangeliseren. „Elke donderdag hadden we Bijbelstudie in een woonkamer. Dat zat met een man of 25 echt stampvol.”

Kalasjnikovs

De eerste jaren merkte Otte onder de Albanezen een nieuwsgierige honger naar het Woord. De kerk groeide en er was veel vraag naar de Bijbel. Tot in maart 1997 de Albanese anarchie uitbrak waardoor de zendingswerkers uit moesten wijken naar Corfu en zelfs even naar Nederland. „In die tijd kreeg de maffia enorme macht en vierde corruptie hoogtij. Kleine jongens liepen met kalasjnikovs over straat.”

Een aantal keer probeerde Otte nog voor te gaan in de gemeente van Delvinë. „Ze hadden veilig vervoer voor me geregeld vanaf de kust, zeiden ze. Toen ik aan land kwam, stond een van de meest beruchte maffiabazen te wachten om me mee te nemen. De kerkleden hadden hem ingehuurd. Dat was wel veilig vervoer, maar niet op de manier die ik voor ogen had. Toen bleek dat we op een andere manier niet veilig in Delvinë konden komen, besloten we weg te blijven.” In november van hetzelfde jaar kon het werk weer hervat worden – en de schade hersteld.

In 2000 kocht ZGG een oud museum dat werd omgebouwd tot kerk. ZGG richtte zich vooral op de allerarmsten, in Albanië vaak de zigeuners. „We hadden een kerk vol rijstchristenen, om het zo maar te zeggen. Ze kwamen voor het eten naar de kerk. Door het racisme bleven de blanke bewoners weg uit de kerk.” Dat is in de tussentijd wel veranderd. Het zendingswerk is zich op meerdere groepen gaan richten, maar blanke Albanezen zitten nog steeds niet graag bij zigeuners in de kerk, vertelt Otte.

In 2005 vertrok de familie Otte weer naar Nederland, „voor de kinderen.” Maar het werk in Albanië bleef trekken, en zo ging het echtpaar een paar jaar later terug naar het land aan de Middellandse Zee. „Dit keer begonnen we weer bij nul, in Tepelenë. We deden spelletjes met jongeren, en konden zo het Evangelie aan hen kwijt. Met veel van hen heb ik nu via Facebook nog weleens contact.”

De definitieve terugkeer van Jasper en Jenny Otte naar Nederland volgde in 2015, maar de band met het land is niet meteen weg. „Onze dochter is begin januari dit jaar met haar Albanese jeugdliefde getrouwd, dus we blijven verbonden aan het land en het zendingswerk.”

Liefde

Een jaar voordat de familie Otte naar Nederland vertrok, werd Willemien van Schothorst (37) uitgezonden naar Albanië, als jeugd- en vrouwenwerker. Liefde voor de zending had ze al vanaf haar kindertijd. Maar het duurde heel wat jaren voor die liefde praktisch handen en voeten kreeg.

„Toen ik jong was werd is erg geraakt door de liefde die de zendingswerkers uitstraalden wanneer ze op presentatie-avonden over hun werk vertelden. Het gaf me het verlangen om net zo dienstbaar te zijn in Gods Koninkrijk”, vertelt Van Schothorst.

Aan het eind van haar studie aan de pabo vertrok ze als onderwijsvrijwilliger voor twee jaar naar Albanië. „Dat heeft mijn leven gevormd. Als Nederlandse twintiger kwam ik in een andere culturele en kerkelijke setting. Ik mocht er het zendingswerk vanaf de zijlijn meemaken. Dat was heel verrijkend.”

Na haar tijd in Albanië had Van Schothorst verschillende functies die met het onderwijs te maken hadden. Een duidelijke roeping voor de zending had ze niet, in die tijd; alleen een verlangen. Maar die concrete roeping kwam, door een aantal preken in haar gemeente.

Direct daarna stuurde Van Schothorst een open sollicitatie naar ZGG. „Ik wist niet hoe het zou lopen, er waren helemaal geen vacatures. Ik wist ook niet waar de Heere me riep. Ik wist alleen dat ik mocht volgen.”

Een half jaar later werd Van Schothorst uitgezonden, en begon ze Albanees te leren. Inmiddels is ze druk bezig met haar taak als jeugd- en vrouwenwerker. „Het gaat vooral om relaties. In het samenleven met mensen probeer ik hen te bereiken met het Woord. Daarnaast geef ik leiding aan een kinderclub en een meisjesclub.”

Naast het werk in Tepelenë coördineert en faciliteert Van Schothorst het jeugdwerk van de drie verschillende gemeenten die de ZGG in Albanië heeft gesticht. Ook heeft ze een taak in het gemeentevormingsproces in Delvinë.

Twijfel

Het is een hele opgave om een nieuw bestaan op te bouwen in een cultuur die je vreemd is. „Als zendingswerker ben je ook maar mens. Dan komen er best weleens vragen op je af die je aan het twijfelen brengen. Doe ik het wel goed?” Ze heeft houvast in de wetenschap dat God haar heeft geroepen. „Ik weet dat Hij mij hier nu een plaats geeft, dus ik hoef alleen maar te volgen.”

Basketbal

Basketballen met een groepje Albanese vrouwen is een van de vaste activiteiten die Van Schothorst onderneemt. Zo krijgt ze langzaam wat betere contacten met de lokale bevolking.

Die bevolking is ontzettend gastvrij, zegt ze. „Als ik in Delvinë ben, moet ik m’n best doen om zelf een keer te kunnen koken, want ik word heel vaak uitgenodigd om bij mensen te komen eten. Dat geeft verbondenheid, en op die manier kan ik heel wat contacten leggen en verdiepen.”

Toch zijn er ook veel lastige culturele verschillen. „Ons normen en waardenpatroon is gebouwd op pijlers van onder andere recht en gerechtigheid. Bij Albanezen spelen bijvoorbeeld loyaliteit, belangen en schaamte een belangrijke rol. Dat geeft een ingewikkelde dynamiek. Soms blijven ze uit schaamte om de hete brij draaien. Je kunt iemand ook niet zomaar in het openbaar afvallen. Mijn Nederlandse bril moet vaak af. Elke keer moet ik weer leren om tussen de regels door te lezen. Dat wat de ander niet zegt, doet er soms juist toe.”

Het mooiste van het werk in Albanië vindt Van Schothorst de verandering die ze ziet in mensenlevens. „Ik word stil als ik mag zien dat de Heere werkt in jongeren, waardoor hun levens op alle gebieden veranderen.”

ZGG in Albanië: de cijfers

n Officiële landstaal: Albanees

n Hoofdstad: Tirana

n Religie: Atheïsme (officieel), islam en christendom (Grieks-orthodox)

n Oppervlakte: 28.748 km²

n Inwoners: 3,6 miljoen

n Begin zendingswerk ZGG: 26 oktober 1994

n Gemeenten: Delvinë (1997), Tepelenë (2009) en Durrës (2015)

n Kinderclub: Delvinë (25 kinderen), Tepelenë (30 kinderen), Durrës (35 kinderen)

n Jongerenclub: Delvinë (40 jongeren), Tepelenë (15 jongeren), Durrës (25 jongeren)

n Vrouwenclub: Delvinë (20 vrouwen), Durrës (10 vrouwen)

n Momenteel uitgezonden zendingswerkers: Henk van Bochove, Willemien van Schothorst, Henk Visser, Gerard Wassink, Gerdine Zoeteman

n In opleiding: Carolien Geluk