Zending over Grenzen bezorgd over nieuwe wet religie Bulgarije

De nieuwe wet op religie in Bulgarije kan het werk van christelijke organisaties in het land bemoeilijken.

Dat concludeert de Nederlandse organisatie Zending over Grenzen (ZoG) donderdag. „Als deze wet aangenomen wordt, kan dat ernstige gevolgen hebben voor het werk van Zending over Grenzen in Bulgarije”, zegt Yvonne Simonjan van de organisatie. „De wet legt onder andere beperkingen op wat betreft de opleiding van voorgangers en de besteding van giften die religieuze instellingen krijgen uit het buitenland.”

Het Bulgaarse parlement behandelt het wetsvoorstel vrijdag in tweede lezing. De nieuwe wet bepaalt onder meer dat alleen Bulgaarse staatsburgers die een theologische opleiding hebben gehad bij de Bulgaars-Orthodoxe Kerk of op een door de overheid erkende school, mogen preken, lesgeven of een geloofsgemeenschap leiden. Niet-erkende opleidingen moeten sluiten.

De wet beperkt de ruimte voor buitenlandse donaties richting kerken in Bulgarije. Teamleider Sarkis Ovanesyan van ZoG in Bulgarije vreest dat veel kleine protestantse gemeenten getroffen worden door de wet. Die schrijft onder meer voor dat voor dat een gemeente pas overheidserkenning kan aanvragen als ze minimaal 300 leden heeft. Ovanesyan: „Daarnaast vindt veel van ons werk buiten kerkgebouwen plaats, zoals op straat, in buurthuizen, in gaarkeukens en tijdens zomerkampen. Ook dit zou niet meer mogen.”