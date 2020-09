Zending HHK houdt landelijke zendingsdag digitaal

Die op het Woord verstandig let, zal het goede vinden; die op de Heere vertrouwt, is welgelukzalig. Met dit woord uit Spreuken 16:20 opende ds. W. M. Mulder zaterdagavond de landelijke zendingsdag van de Hersteld Hervormde Kerk (HHK) – online.

Ds. Mulder sprak vanuit een zaal van de kerk in Kesteren.

Het Hebreeuwse woord voor ”Woord” in Spreuken is ”dabar”, aldus de voorzitter van de commissie zending van de HHK. Oftewel: zowel woord als daad. „Wij vinden wijsheid door op het Woord verstandig te letten. Ook in de zending is dat nodig. Onze woorden moeten leiden tot daden.”

In zowel Suriname als Malawi –landen waar de HHK actief is– is het nodig om naar de mensen te luisteren en van daaruit het Woord van God te laten klinken, stelde ds. Mulder. „In die weg mogen onze zendingswerkers het goede vinden. Als het Woord ons kompas mag zijn, we dicht bij het Woord leven, op de Heere vertrouwen en tot Hem de toevlucht nemen, dan zegt de Spreukendichter dat we welgelukzalig zijn. In dat Woord komt ook de roeping om uit te gaan tot aan de einden der aarde.”

Onkruid

De uit Suriname teruggekeerde ds. A. Meuleman merkte in zijn digitale toespraak op dat in een mooie tuin elk onkruidje opvalt. In tuin en kerk in Powakka valt het onkruid niet op, zei hij. Het gaat er allemaal heel eenvoudig aan toe. Bijbelstudies zijn ook heel eenvoudig.

Terug in Nederland vraagt de predikant zich af waar hier de eenvoud nog gevonden wordt. „Bedenk dat we in Nederland gezegend zijn met een rijk verleden.” Volgens hem lijkt het onder ons dat hoe meer we weten van de Bijbel, hoe moeilijker het is eenvoudig te denken. „Misschien moeten we hier wat meer onkruid laten staan. We moeten meer denken over de hoofdzaken waar het om gaat.”

Matthew Henry

Ds. C. J. P. van der Bas sprak vanuit Malawi de kijkers en luisteraars van de zendingsdag toe. Hij memoreerde dat zendingswerk het werk van God de Vader is. „Hij beslist wie zalig zal worden en wie Hij verwerpt. Gods genadige liefde is de basis voor allen die Hij uitverkoren heeft.”

God de Vader heeft Zijn Zoon naar de aarde gezonden om mensen te verzoenen met God. „Daar is de Heilige Geest mee bezig”, zo vervolgde hij.

Ook in Malawi is de uitbreiding van de kerk het werk van de Drieënige God, aldus ds. Van der Bas. Stilstaan bij Gods werk geeft zicht op het werk van de zending, stelde hij. „Het werk van de Drieënige God is volbracht zonder ons, terwijl het werk van de Heilige Geest ons dienstbaar maakt aan de verbreiding van Gods Woord. Dat vereist gebed. Vindt Hij u en jou op de knieën voor de werkers in zending en evangelisatie?”

De predikant stond stil bij de eenvoudige kerkorde voor de kerk in Malawi die vorig jaar door de HHK is aanvaard en waarvoor hij een toelichting schrijft. Ook is er een tuchtcommissie opgericht. Verder wordt het verkorte Bijbelcommentaar van Matthew Henry vertaald. Het echtpaar Ju, dat de afgelopen drieënhalf jaar in Malawi de organisatie van de kerk heeft vormgegeven, is teruggekeerd naar Nederland.

Aan het einde van de avond werd in een forumgesprek onder andere stilgestaan bij de problemen die zendingswerkers ervaren bij hun werk of hun terugkeer naar Nederland rond de coronapandemie.