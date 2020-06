Zending GG zet in op werving nieuwe werkers

Hoewel Zending Gereformeerde Gemeenten (ZGG) vorig jaar vier nieuwe werkers heeft uitgezonden, blijft het werven van zendelingen een belangrijk speerpunt van de organisatie.

Dat schrijft ZGG in het zaterdag verschenen jaarverslag over 2019. Naast de uitzendingen benoemde de zendingsorganisatie in 2019 nog een werker. Er zijn echter nog op meerdere velden vacatures.

In Ecuador werden in 2019 twee leden van de zendingsgemeente El Amparo toegelaten tot de opleiding tot predikant of evangelist. Op dit zendingsveld is al langere tijd een vacature voor zendingspredikant, voor het opleiden van de lokale ambtsdragers.

Vervolgde kerk

ZGG benoemt in het jaarverslag de moeilijke situatie van zendingswerkers in zogeheten „gesloten gebieden.” De visa van deze werkers zijn onzeker. Eén werker in zo’n gebied werd in de afgelopen periode gedwongen tot repatriëring.

De organisatie bezint zich op „samenwerking voor de vervolgde kerk.” In deze bezinning wordt ook het openen van een nieuw zendingsveld betrokken.

In Albanië en Guinee is in het afgelopen jaar geïnvesteerd in vertaalwerk. In Cambodja werd door de eerste werkers de taalstudie afgerond en startte de vervolgoriëntatie op mogelijkheden voor het werk.

Reserves

Vanwege de vervulling van vacatures en stijgende prijzen op de zendingsvelden, stegen de uitgaven van ZGG in 2019 naar ruim 3,7 miljoen. Dat zijn minder uitgaven dan begroot, maar meer dan in 2018 (een kleine 3,5 miljoen euro). De belangrijkste reden voor stijging van de uitgaven zijn de vier uitzendingen die plaatsvonden. De inkomsten lagen met een kleine 3,7 miljoen euro iets lager dan een jaar eerder (ruim 3,7 miljoen euro).

Vanwege de coronacrisis rekent ZGG op een inkomstendaling in 2020 en het gebruikmaken van een „substantieel deel van de reserves voor calamiteiten.” De oorzaak hiervan is het voor een langere periode wegvallen van inkomstenbronnen, zoals kringloopwinkels of fondsenwervende activiteiten.

Weerbaarheid

Het jaar 2020 zal getekend worden door de gevolgen van de coronacrisis op het zendingsveld en in Nederland, schrijft ZGG in het jaarverslag. Gekeken wordt op welke wijze het werk op de velden weer hervat kan worden. Ook zal in de loop van het jaar het omgaan met de crisis door de organisatie worden geëvalueerd, zoals het functioneren van het Crisis Management Team. Ook wil ZGG naar aanleiding van de crisis nagaan of de huidige opleiding van zendingswerkers voldoende aandacht besteedt aan de weerbaarheid.

In het najaar van 2020 wil de organisatie een digitale databank presenteren met achtergrondartikelen over zendingswerk.

Het jaarverslag zou zaterdag gepresenteerd worden op de jaarlijkse zendingsdag van de organisatie, maar die ging vanwege de coronacrisis niet door. ZGG heeft een zevendelige videoserie ontwikkeld als alternatief voor de zendingsdag. Deze serie is zaterdag met de laatste aflevering afgesloten.