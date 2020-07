Zending beleven: TWR opent mediacentrum in Barneveld

TWR, voorheen Trans World Radio, opende donderdag het nieuwe belevingscentrum Missie & Media in Barneveld. De organisatie, die het Evangelie door middel van radio en andere media in gesloten landen brengt, wil bezoekers de noodzaak van zending laten beleven. „TWR wil graag het belang van zending op interactieve wijze duidelijk maken.”

Op Landgoed De Schaffelaar in Barneveld bevindt zich het gelijknamige kasteel, het onderkomen van onder meer TWR. Naast deze blikvanger staat een minder opvallend, rond gebouw. Oorspronkelijk zou hier een ballonvaartmuseum komen. Maar dat liep anders. Deze week opent de zendingsorganisatie hier haar nieuwe belevingscentrum, genaamd Missie & Media.

„In dit centrum willen we mensen laten kennismaken met het belang van ons werk”, zegt de directeur van TWR, Hubrechts Smits. Terwijl Smits de nodige apparatuur inschakelt, vertelt hij over de opzet: „Dit gebouw bestaat uit twee ronde ruimtes. De ruimte hiernaast gebruiken we voor groepen en als giftshop en keuken. Deze ruimte is ingericht als belevingscentrum.”

Het ronde gebouw is ingedeeld in meerdere ‘taartpunten’. Bij de start maakt de bezoeker kennis met drie hoofdpersonen die hem door de tentoonstelling heen leiden. In iedere punt is een facet van het werk te zien waar TWR zich mee bezighoudt. Al wandelend leer je als bezoeker hoeveel onbereikte volken er nog zijn en wordt het duidelijk wat christenen in gesloten landen moeten verduren om hun geloof. Daarbij laat de zendingsorganisatie de bezoeker ook nadenken over zijn eigen positie als christen in deze wereld.

Interactief

Moderne media spelen een grote rol in het verspreiden van het Evangelie. Naast de radio-uitzendingen gebruikt de zendingsorganisatie internet via de mobiele telefoon om het Evangelie van Jezus Christus in meer dan 275 talen over de wereld te verspreiden. Met computerspellen, een 3D-video, indringende videofragmenten –voor kinderen onder de 12 jaar onder begeleiding– en grote posters wordt de bezoeker betrokken bij het werk van TWR in landen als Noord-Korea, Cuba en Israël. Door het interactieve aspect is Missie & Media interessant voor kinderen en jongeren, stelt Smits. „Je kunt bijvoorbeeld met een computerspel ontdekken welke overwegingen er zijn om financiële middelen over mogelijke zendingsprojecten te verdelen.”

Smits is blij met de tentoonstelling. „TWR is onder christenen relatief onbekend. Als je vraagt naar goede doelen staan we eigenlijk nooit in de top-5. Maar als mensen kennismaken met het werk en de drijfveer van TWR zijn ze altijd verbaasd en vragen ze zich of waarom ze daar nog nooit van gehoord hebben. Met dit belevingscentrum hopen we meer bekendheid te krijgen. Maar vooral hopen we dat bezoekers merken welke rol de media hebben in het bereiken van mensen in gesloten landen.”

>>twr.nl/missie-media