Zendeling onder indianen: Ik zag hoe nodig zij het Evangelie hadden

Samuel Santos de Souza heeft een missie: afgelegen stammen in het Amazonegebied bekendmaken met het Evangelie. De indiaan vraagt Nederland om gebed en steun. „Dit is een kans voor de kerk.”

De 31-jarige Samuel Santos de Souza is in Nederland om te vertellen over zijn zendingswerk onder de indianen in het Amazonegebied. In 2000 begon zijn vader, die predikant is, met het werk onder de zogenaamde Lange Pijl-indianen. „In 2015 kreeg ik de gelegenheid om dit volk te leren kennen. Toen zag ik hoe nodig zij het Evangelie hadden. Ik kreeg een opvoeding vanuit de Bijbel. Toen ik 12 was, deed ik geloofsbelijdenis. Ik heb toen mijn leven overgegeven aan God. Maar het duurde daarna wel even voordat ik Gods leiding in mijn leven begreep. Aanvankelijk wilde ik het leger in. Maar omdat ik ziek werd, kon ik die droom niet realiseren. Toen ik vertelde dat ik zendeling wilde worden, dachten de mensen in mijn nederzetting dat ik niet capabel was om dit werk te doen. Toch heeft God ervoor gezorgd dat dit wel is gebeurd.”

Samuel Santos de Souza is in Nederland en sprak vorige week op een zendingsmiddag van De Lichtkring, een stichting die voortkwam uit het werk van M. A. Mijnders-van Woerden in onder meer Zuid-Amerika. „Ik heb daar verteld dat het Evangelie ook bij de Lange Pijl-indianen gebracht moet worden. Momenteel werk ik aan de revisie van de Bijbel in mijn WaiWai-taal. Geleidelijk aan wil ik proberen te gaan werken onder de Lange Pijl-indianen.”

De indiaan vertelt dat hij bij zijn werk veel te maken heeft met strijd. „We moeten waakzaam zijn en bidden. De Bijbel zegt dat wij het licht zijn. Wij willen het licht echter niet. Daarom hebben wij te maken met veel geestelijke strijd.”

Een van de moeilijkheden is dat de Lange Pijl-indianen van hem verwachten dat hij eet wat zij eten. „Dit is moeilijk voor mij, omdat ik van een heel andere cultuur ben dan zij. Ik dank God dat dit nog nooit echte problemen heeft opgeleverd.”

Het kostte veel moeite om toegang te krijgen tot de Lange Pijl-indianen. „Het is heel lastig voor buitenlandse zendelingen om toegang te krijgen tot het gebied. Eigenlijk komen zij er niet in.”

Wreed

De Lange Pijl-indianen zijn een „wreed” volk. Zij hebben veel mensen gedood. Al sinds 1960 is geprobeerd dit volk te bereiken. Een zendeling uit Amerika heeft een aantal jaren onder het volk gewerkt, maar hij moest van de overheid met het werk stoppen. Daarna is er veel gebed geweest voor deze indianen, aldus De Lichtkring. Met de uitzending van Samuel Santos de Souza als evangelist naar dit volk zijn deze gebeden verhoord, aldus de stichting.

Acht jaar nadat de vader van Samuel Santos de Souza in 2000 naar de Lange Pijl-indianen ging, toonden zij voor het eerst openheid voor het Evangelie. Samuel Santos de Souza vertelt over een hoofdman die een droom had waarin hij zag dat iemand met hem sprak. „De hoofdman zag dat deze persoon een fijne doek had waarvan hij een oor naaide, zodat hij het Woord van God kon horen. Door die droom veranderde de houding van die hoofdman.”

Wat is uw motivatie om dit zendingswerk te doen?

„De Heere Jezus heeft tegen Zijn discipelen gezegd dat alle volken het Evangelie moeten horen. Ik hoop de opdracht van God en van de Heere Jezus Christus te gehoorzamen. Heel veel volken in Brazilië hebben het Evangelie nog nooit gehoord. Ik wil graag de Bijbel vertalen in de taal van de indiaanse volken, zodat ook zij toegang hebben tot het Woord van God in hun eigen taal.”

Wat is uw boodschap voor Nederland?

„Ik zou willen dat de Nederlandse kerk gaat bidden voor de indiaanse volken. Ik wil ze uitnodigen om het werk van de zending onder deze indianen te steunen, zodat mensen kunnen gaan werken in afgelegen gebieden waar volken leven die het Evangelie nog nooit hebben gehoord. Het is een kans voor de kerk om daaraan bij te dragen.”

Samuel Santos de Souza

Samuel Santos de Souza (31) is een WaiWai-indiaan uit het Amazonegebied. Hij komt uit de indiaanse nederzetting Jatapuzinho. In het WaiWai is zijn naam Oata.

Samuel Santos de Souza studeerde theologie en vertaalde onder meer Bijbelstudies in zijn eigen taal. Tijdens zijn theologiestudie bad hij tot God om ook taalkunde te kunnen gaan studeren, zodat hij zou kunnen werken als Bijbelvertaler. Taalkunde heeft de indiaan in 2016 afgerond bij de Braziliaanse tak van Wycliffe Bijbelvertalers, ALEM. Samuel Santos de Souza miste de financiële middelen voor deze studie, maar die werd mogelijk gemaakt door stichting De Lichtkring.