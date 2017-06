Zeit Online: Miljoenen kostende ”Kirchentage auf dem Weg” een mislukking

De protestantse „Kirchentage auf dem Weg” die eind mei in acht steden in Oost-Duitsland werden gehouden, zijn op een mislukking uitgelopen. Deelstaten en steden hadden er miljoenen euro’s voor uitgetrokken, maar „veel zalen bleven leeg”, concludeerde Zeit Online donderdag in haar bijlage ”Christ und Welt”.

Van 25 tot 27 mei hadden er –in het kielzog van de 36e Duitse Evangelische Kirchentag in Berlijn en Wittenberg– zes „Kirchentage auf dem Weg” plaats: in Dessau-Roßlau, Erfurt, Halle/Eisleben, Jena/Weimar, Leipzig en Maagdenburg. Bedoeling was dat dit „culturele, spirituele en toeristische stations” zouden vormen „op de weg” naar de gezamenlijke ”Festgottesdienst” op 28 mei in Lutherstad Wittenberg.

Nog geen klaslokaal vol

Voor de „Kirchentage auf dem Weg”, geïnitieerd door de Evangelische Kerk in Duitsland (EKD) in het kader van het Reformatiejaar 2017, was echter veel minder belangstelling dan verwacht, schrijft de Duitse protestantse nieuwsdienst Idea op basis van het Christ und Weltartikel. De miljoenen euro’s die ervoor waren uitgetrokken ten spijt „bleven de hallen leeg, en stonden sprekers voor toeschouwersrijen die nog niet eens een klaslokaal gevuld zouden hebben.” Minister-president Stanislaw Tillich (CDU) van de Duitse deelstaat Saksen hield in de grote zaal van de congreshal in Leipzig een Bijbellezing voor niet meer dan twaalf bezoekers.

In Leipzig was op 50.000 mensen gerekend; er kwamen er slechts 15.000. De kosten bedroegen evenwel meer dan vijf miljoen euro. De stad zelf droeg hieraan bijna 1 miljoen euro bij; de deelstaat Saksen 2,25 miljoen. Ook de andere steden hadden het nodige uitgetrokken voor de Kirchentage.

Texaanse oliemiljardairen

Vertegenwoordigers van de landskerken in Midden-Duitsland hadden er vooraf al voor gewaarschuwd dat de EKD en de organisatoren van de Kirchentage te optimistisch waren, zo blijkt uit het artikel in Christ und Welt. Insiders verklaarden dat zij zich in de besprekingen vooraf echter gedroegen als „eigenwijze Texaanse oliemiljardairen in een natuurbeschermingsgebied.” Christ und Welt citeert een hooggeplaatste vertegenwoordiger van een van de oostelijke landskerken die bij de gesprekken aanwezig was (maar anoniem wil blijven). Volgens hem werden er vanaf het begin twee lijsten gehanteerd: „Eén met de schattingen van de EKD – en die van onszelf.” De prognoses van de EKD zouden „intern meteen tot de helft” zijn bijgesteld.

Topfunctionarissen van de EKD zouden ook op een half miljoen bezoekers bij de grote ”Festgottesdienst” in de open lucht in Wittenberg hebben „gedroomd.” Volgens de organisatoren waren het er, achteraf, 120.000, „en critici noemen zelfs dit aantal overdreven”, aldus Idea.

Publiek geld

Margot Käßmann, Reformatieambassadeur van de Evangelische Kerk in Duitsland, liet in een reactie tegenover Christ und Welt weten dat zij „in Weimar en Leipzig bijzonder levendige debatten heeft bijgewoond, hoogstaande Bijbellezingen (Bibelarbeiten) in Maagdenburg en Leipzig en een heerlijke ontspannen avond op de Domplatz in Erfurt. De organisatoren die ik meemaakte, waren tevreden.” Christ und Welt, fijntjes: „Zou een instituut (de EKD, red.) dat vele miljoenen euro’s aan publiek geld heeft binnengehaald, niet zelfkritischer moeten zijn?”

---

