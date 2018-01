Zegel van de overste van Jeruzalem gevonden

Archeologen hebben in Jeruzalem een 2700 jaar oude zegel van klei gevonden. Op het ronde zegel staat in het oud-Hebreeuws: „Van de overste van de stad”. Dat meldt Haaretz.

Verder zijn op het zegel twee staande figuren in gestreepte, halflange kleding afgebeeld. Het antieke voorwerp van 1,5 cm in doorsnee en enkele milimeters dik werd gevonden tijdens opgravingen bij de Klaagmuur.

De overste van Jeruzalem wordt genoemd in 2 Koningen 23:8: „En hij bracht al de priesters uit de steden van Juda, en verontreinigde de hoogten, alwaar die priesters gerookt hadden, van Geba af tot Ber-seba toe; en hij brak de hoogten der poorten af, ook die aan de deur der poort van Jozua, den overste der stad, was, welke aan iemands linkerhand was, in de stadspoort gaande.” In 2 Kronieken 34:8 is sprake van „Maaseja, den overste der stad”.