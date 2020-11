Zaak ontvoerd meisje Pakistan mogelijk behandeld als kindhuwelijk

Een medische test heeft aangetoond dat Arzoo Raja, het ontvoerde christelijke Pakistaanse tienermeisje, minderjarig is. Dat maakt het huwelijk met haar islamitische kidnapper een kindhuwelijk.

Medisch specialisten presenteerden maandag hun bevindingen bij het hooggerechtshof in de provincie Sindh. Uit het onderzoek blijkt dat het meisje „tussen de 14 en 15 jaar oud is, eerder 14 jaar.” De rechter verklaarde dat er ogenschijnlijk sprake is van een kindhuwelijk, twitterde de advocaat van de familie.

Het hooggerechtshof heeft de zaak voor de komende twee weken uitgesteld en de politie opdracht gegeven om de kwestie verder te onderzoeken. Mogelijk wordt de ontvoerder, die vorige week al werd gearresteerd, nu ontvoering en het overtreden van de wet op kindhuwelijken ten laste gelegd.

De uitslag van de test ondersteunt de geboorte- en doopbewijzen van Arzoo die door de ouders van het meisje bij de rechtbank zijn ingediend. Zij stellen dat hun dochter slechts 13 jaar oud is. De ontvoerder beweert dat Arzoo al 18 jaar is.

De rooms-katholieke tiener werd begin oktober naar verluidt ontvoerd van buiten haar huis in Karachi door haar 44-jarige buurman Ali Azhar. Die dwong haar met hem te trouwen en zich tot de islam te bekeren.

Tijdens de zitting van maandag verklaarde Arzoo echter nogmaals dat ze uit vrije wil met Azhar is getrouwd en zich tot de islam heeft bekeerd en terug wil naar haar ‘man’. Omdat de rechtbank Arzoo als minderjarig heeft bevonden, werd dit geweigerd en is ze teruggebracht naar het opvanghuis waar ze verbleef.

Volgens de ouders van het meisje verkeert ze nog in shock en is ze getraumatiseerd. Ze hebben de rechtbank verzocht hun dochter terug te geven.

De zaak maakt veel los onder Pakistaanse christenen. Ontvoeringen, gedwongen bekeringen en huwelijken van meisjes en vrouwen met een minderheidsachtergrond zijn een veelvoorkomend probleem in Pakistan. In het land worden jaarlijks naar schatting zo’n duizend meisjes en jonge vrouwen –veelal met christelijke of hindoeïstische achtergrond– het slachtoffer van deze praktijken.