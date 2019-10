Yvonne Zonderop wint Spaanprijs

Yvonne Zonderop heeft de Spaanprijs 2019 gewonnen voor haar boek ”Ongelofelijk – over de verrassende comeback van religie”. De Spaanprijs wordt eens in de twee jaar toegekend aan iemand die op „opmerkelijke wijze” een „artistieke of publicitaire” bijdrage aan het Bijbelse, geestelijke of kerkelijke leven in Nederland heeft geleverd.

De vele reacties maken volgens de jury van de Spaanprijs duidelijk dat het boek weerklank vindt. De prijs wordt uitgereikt op donderdag 21 november in de Remonstrantse Kerk in Bussum, waar Zonderop die avond de Koningslezing uitspreekt.

Met de toekenning van de prijs aan Zonderop legt de jury dit keer het accent op dat van de journalistiek en communicatie van geloof, in de klassieke vorm van het boek, zo heet het in een persbericht. Van het boek van Zonderop verscheen inmiddels een achtste druk.

De prijs is vernoemd naar de Nederlandse protestantse journalist en verzetsstrijder Johannes Baptista Thomas Spaan (1900 – 1969).

Yvonne Zonderop: strijder voor herwaardering van religie