YouTubekanaal HHJO weer online

Het YouTubekanaal van de Hersteld Hervormde Jongerenorganisatie (HHJO) is weer in de lucht nadat het vier weken offline was. Het account stond onterecht als spam aangemerkt in de systemen van YouTube, aldus communicatiemanager Rachid Finge van Google vrijdagmiddag.

Wat de oorzaak was dat het account als spam stond aangemerkt, kon Finge vrijdag niet zeggen. Wel zei hij dat die niet gelegen is in de christelijke geloofsovertuiging van de HHJO. „Extremistische uitingen zijn verboden op YouTube en kunnen reden zijn om video’s te verwijderen. Hoewel ik de video’s op het HHJO-kanaal niet heb bekeken, kunnen we gerust aannemen dat de geloofsovertuiging van de organisatie niet de reden is dat het kanaal offline was.”

De HHJO diende de afgelopen weken twee bezwaren in bij YouTube, maar kreeg nul op het rekest. Donderdag raadpleegde de HHJO haar achterban, die werd gevraagd om YouTube te verzoeken het kanaal weer online te zetten. Het Reformatorisch Dagblad wijdde er vrijdag een artikel aan. Ongeveer een uur nadat dat online stond, stond het YouTubekanaal weer online.

Google verwijdert YouTubekanaal HHJO

Hoe het kwam dat de HHJO de afgelopen vier weken geen gehoor vonden bij YouTube is nog een raadsel. Finge kon daar geen uitsluitsel over geven. „Ik ga ervan uit dat de HHJO de voorgeschreven route voor het indienen van bezwaren heeft bewandeld. Hoe het dan toch zolang heeft geduurd, moet ik intern uitzoeken.”

Senior jeugdwerkadviseur Steven Middelkoop is dankbaar voor de spontane steun die tijdens de publieksactie bleek. „De lezingen en toerusting die de HHJO ontsluit via dit kanaal, zijn weer beschikbaar. Het is ons gebed dat de boodschap tot zegen mag zijn in het leven van jongeren. We zijn dankbaar voor de steun vanuit de achterban en via de pers.”