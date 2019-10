Yannick Imbert decaan Jean Calvin

Yannick Imbert is de nieuwe decaan van de gereformeerde theologische Faculté Jean Calvin in het Franse Aix-en-Provence.

Dat meldde het Franse dagblad La Croix eerder deze week op basis van een artikel op de website van de faculteit.

Imbert (1958) doceert apologetiek en kerkgeschiedenis aan de faculteit en hij was tot eind september het hoofd van de bacheloropleidingen aan de faculteit. Hij behaalde in het verleden zijn diploma aan de faculteit en is daarnaast afgestudeerd aan het Westminster Theological Seminary in de Verenigde Staten.

Pierre-Sovann Chauny, docent systematische theologie, volgt Imbert op als directeur van de bacheloropleidingen en Rodrigo de Sousa, die Oude Testament en Hebreeuws doceert, zal voortaan de masteropleidingen coördineren.

Steun

De gereformeerde faculteit werd 45 jaar geleden gesticht in Aix-en-Provence, op zo’n 30 kilometer van Marseille. Zij heet sinds het Calvijnjaar 2009 naar de uit Frankrijk afkomstige reformator Johannes Calvijn (1509-1564).

Het werk op de faculteit krijgt ook financiële steun uit Nederland. Eerder dit jaar werd bekend gemaakt dat twee Nederlandse stichtingen die dit ondersteunende werk verrichten, plannen hebben om te fuseren. Het betreft de stichting Kampen-Aix, die vooral werkzaam is in de Gereformeerden Kerken vrijgemaakt (GKV) en de hervormd-gereformeerde stichting Vrienden van Aix. Het is de bedoeling dat de fusie in 2020 een feit zal zijn.