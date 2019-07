Wycliffe zendt minder werkers uit

Wycliffe Bijbelvertalers Nederland heeft in 2018 minder veldmedewerkers uitgezonden dan ooit. Dat blijkt uit het deze week gepresenteerde jaarverslag over 2018.

Wel nam Wycliffe begin 2019 zes nieuwe leden aan voor uitzending. Ook werd volgens het jaarverslag in 2018 „veel tijd besteed aan opleiding van nieuwe leden.” De organisatie signaleert dat de rol van veldmedewerkers verandert: „Steeds vaker nemen lokale betrokkenen grote delen van het (vertaal)werk voor hun rekening”, aldus het jaarverslag. Ook ziet Wycliffe dat mensen vaker kiezen voor een uitzending voor een kortere periode, terwijl werkers vroeger geregeld „voor het leven” de zending ingingen.

De inkomsten van Wycliffe waren in 2018 hoger dan begroot. De organisatie besteedde vorig jaar ruim 1,7 miljoen euro aan projecten wereldwijd, een stijging van 13 procent ten opzichte van 2017.

In Benin en Ghana startte Wycliffe vorig jaar nieuwe Bijbelvertaalprojecten. De organisatie wil „in 2025 in iedere taal waarin dat nog nodig is een goedlopend Bijbelvertaalproject hebben gestart.”