Wycliffe voltooit duizendste Bijbelvertaling

De volledige Bijbel is deze zomer uitgegeven in de Zuid-Sudanese Kelikotaal. Daarmee is de duizendste complete Bijbelvertaling van Wycliffe Bijbelvertalers een feit.

De organisatie heeft in de afgelopen zeventien jaar 500 vertalingen afgerond. Ter vergelijking: het duurde vijftig jaar voordat de eerste 500 vertalingen voltooid waren. Door moderne vertaaltechnieken en de snelle groei van kerken in Azië, Afrika en Latijns-Amerika kan het werk sneller en efficiënter uitgevoerd worden, aldus de organisatie deze week.

Wycliffe streeft ernaar om in 2025 voor alle 7000 wereldtalen een Bijbelvertaalproject te hebben opgestart. Bijna 45 procent van die talen dreigt voor het einde van deze eeuw uit te sterven.