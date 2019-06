WRZV-hallen verkocht aan vrije evangelisatie Zwolle

De gemeente Zwolle wil als de nieuwe WRZV-sporthallen gereed zijn –naar verwachting in 2021– de huidige hallen aan de Buitengasthuisstraat verkopen aan de stichting Vrije Evangelisatie Zwolle (VEZ). Dat maakte de gemeente Zwolle donderdag bekend.

Tegelijk met het besluit tot nieuwbouw in 2018 werd besloten de huidige WRZV-hallen te verkopen. De VEZ maakt al sinds 1994 gebruik van het complex voor haar kerkdiensten en was geïnteresseerd om de sporthallen in eigendom te krijgen.

Met de koop van de WRZV-hallen gaat de VEZ ook de inmiddels vrijgekomen locatie nabij de Rieteweg 10 (het deel dat recent gesloopt is) inrichten, en gebruiken als parkeerplaats. Dit deel wordt door de gemeente Zwolle tijdelijk in gebruik gegeven aan de VEZ. Een definitief plan voor deze locatie is afhankelijk van de toekomstige invulling van de huidige IJsselhallenlocatie.

„Als VEZ zijn wij heel blij met het in eigendom krijgen van de huidige WRZV-hallen”, aldus Jaap van de Poll, pastor en programmamanager VEZ Campus. „Want daardoor kunnen wij onze kerkdiensten in de toekomst blijven houden in deze sporthal, die we gaan verbouwen en inrichten als auditorium. Met dit auditorium en het naastgelegen VEZ Centrum aan de Rieteweg, ontstaat een VEZ Campus.”