Wordt Vervolgd: Chinese christenen bezorgd over verdraaiing Bijbelverhaal

Christenen in China hebben met ontzetting gereageerd op een Bijbelverhaal in een schoolboek. Jezus zou een zondige vrouw hebben gestenigd om de wet te respecteren.

Het boek wordt gebruikt voor lessen in „beroepsethiek en recht” aan de leerlingen van middelbare scholen voor beroepsonderwijs. Het werk is uitgegeven door de University of Electronic Science and Technology Press, een door de overheid beheerde instelling.

Het lesmateriaal bevat de geschiedenis uit Johannes 8, over Farizeeën die een van overspel beschuldigde vrouw tot Jezus brachten. Volgens deze geleerden moest de vrouw op grond van de wet gestenigd worden. Maar toen Jezus zei dat eenieder die zonder zonde was de eerste steen moest werpen, verliet de een na de ander het toneel.

De afsluiting van deze geschiedenis verschilt in het schoolboek echter als dag en nacht met wat er in de Bijbel geschreven staat. Volgens de Chinese versie stenigde Jezus de overspelige vrouw en zei: „Ik ben ook een zondaar. Maar als de wet alleen door mensen zonder smet kon worden uitgevoerd, zou de wet dood zijn.” Het boek concludeert dat als alleen zondeloze mensen de wet kunnen afdwingen, deze machteloos zal worden.

Christenen in China reageerden geschokt op deze verdraaiing van het Nieuwe Testament. Een bezorgde rooms-katholiek plaatste recent een foto van het tekstgedeelte op sociale media. „Ik wil dat iedereen weet dat de Chinese Communistische Partij altijd heeft geprobeerd de geschiedenis van de kerk te verdraaien”, schreef hij in zijn post. „Het is een triest sociaal fenomeen op het vasteland van China”, voegde een ander eraan toe.

Een christelijke leraar aan een Chinese vakschool bevestigde tegenover de nieuwsdienst UcaNews de aanpassing van het Bijbelverhaal. Maar volgens hem verschilt de inhoud van het boek in China van plaats tot plaats. Volgens de docent willen de auteurs door middel van het verkeerde voorbeeld Chinese socialistische wetten rechtvaardigen.

Illegaal

Ook China Aid, een organisatie die zich inzet voor religieuze vrijheid China, is kritisch. Deze „kwaadaardige” aanpassing van het Johannesevangelie „vervormt ernstig en verontreinigt het beeld van Jezus Christus in het christendom”, schrijft de organisatie in een bericht op haar website.

Maar de verdraaiing heeft nog een ander gevolg, aldus China Aid. Leerlingen wordt duidelijk gemaakt dat illegaal gedrag van Chinese ambtenaren bij wetshandhaving onvermijdelijk is, en dat dit moet worden getolereerd.

„De Chinese Communistische Partij heeft jarenlang druk uitgeoefend op de christelijke gemeenschap in China, in een poging de Bijbelse leer en theologie te herinterpreteren om te voldoen aan de socialistische waarden die Xi Jinping voorstaat”, aldus de organisatie. „Tot nu toe presenteerden Chinese functionarissen echter zelden zo openlijk een gewijzigde Bijbelse passage in een officieel leerboek.”

Eind vorig jaar besloot de Communistische Partij al openlijk dat het de Bijbel en de Koran wilde aanpassen aan de „socialistische waarden.” Een comité riep op tot „grondige evaluatie van de bestaande religieuze klassieken.”

Tijdens de Culturele Revolutie werden christenen gearresteerd en gedood, maar tegenwoordig past het regime „geleidelijk in het geheim de christelijke leer” aan, merkte een predikant toen op.

In deze tweewekelijkse rubriek brengt onze redacteur godsdienstvrijheid verdrukte en vervolgde christenen voor het voetlicht.

rd.nl/christenvervolging