Woningen, ontmoetingscentrum en horeca in Bethelkerk Den Haag

Buurtbewoners van de Haagse Bethelkerk hebben een plan gepresenteerd voor het behoud van het uit 1938 daterende kerkgebouw. In het bedehuis moeten woningen, een ontmoetingscentrum voor mensen uit de wijk en een horecagelegenheid komen.

De van oorsprong hervormde Bethelkerk was tot 2013 in gebruik bij de protestantse gemeente Den Haag.

Tot januari was onduidelijk of het kerkgebouw gesloopt zou gaan worden. Actiecomité Bethel Blijft! verzamelde daarom handtekeningen om de sloop van het bedehuis aan de Händellaan tegen te houden. Daarop vroeg de gemeente Den Haag de buurtbewoners om met alternatieven te komen. Dat mondde uit in een recent gepresenteerd plan.

Omwonenden willen de karakteristieke stijl van het pand, dat dateert uit de jaren 30 van de vorige eeuw, behouden. Architect Ed van de Wetering, die samen met de buurtbewoners het verbouwingsplan voor de kerk ontwierp, heeft daarmee rekening gehouden. „We zullen wel wat dingen aanpassen en veranderen, maar we willen zoveel mogelijk van de oorspronkelijke kerk uit 1938 behouden, zoals de ramen en metselwerk”, zo zei hij tegenover Omroep West.

