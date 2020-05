Woningen in vroegere Open Hofkerk Wolfheze

In de voormalige gereformeerde Open Hofkerk in Wolfheze worden waarschijnlijk vier woningen gebouwd. Zalencentrum De Burcht achter de kerk wordt gesloopt. Daar komen nog eens twee twee-onder-één-kapwoningen voor in de plaats, zo is de bedoeling.

Volgens wethouder Jasper Verstand van Renkum is „gezocht naar een invulling die enerzijds het kenmerkende kerkgebouw behoudt en anderzijds helpt om tegemoet te komen aan de behoefte aan woningen in onze gemeente en in Wolfheze in het bijzonder.” Het bouwplan van projectontwikkelaar Schipper Bosch uit Amersfoort wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.

Sinds januari 2018 wordt de Open Hofkerk niet meer voor de zondagse erediensten gebruikt. De protestantse gemeente Oosterbeek-Wolfheze komt sindsdien alleen samen in de Vredebergkerk in Oosterbeek. In de andere kerk van deze gemeente, de Oude Kerk in Oosterbeek, worden enkel speciale diensten gehouden.

De Open Hofkerk dateert van 1925. Het kerkgebouw, met een opvallend puntdak aan vier zijden, is sinds eind vorig jaar eigendom van Schipper Bosch. „Gelegen in een woonwijk heeft de kerk een beeldbepalende functie”, aldus de projectontwikkelaar. „Hoewel ze geen monumentale status heeft, willen wij de structuur en het karakter van de kerk, die wordt gekenmerkt door de kapvorm en de toegepaste steen, behouden.”