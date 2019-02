Woningbouw in Christus Koningkerk Hillegersberg

In de voormalige rooms-katholieke Christus Koningkerk in Hillegersberg (Rotterdam) worden woningen gebouwd, meldde Dagblad 010 vorige maand. Er komen 24 luxe huurappartementen in het monumentale kerkgebouw aan de Statenlaan. De kelder wordt omgevormd tot parkeergarage.

De kerksfeer blijft zo goed mogelijk gehandhaafd. Zo blijven de traditionele spanten zichtbaar in de woningen, zijn de plafonds hoog en blijven de kenmerkende spitsboogvensters bewaard.

De Christus Koningkerk –een ontwerp van architect H. P. J. de Vries– werd in 1930 gebouwd voor de nieuwe parochie in Hillegersberg. Naast het kerkgebouw met toren omvat het complex een pastorie en een klooster. Samen met enkele later gebouwde scholen vormen deze gebouwen het Christus Koningcomplex.

Wegens teruglopend kerkbezoek werd de kerk op 1 januari 2003 gesloten. Aanvankelijk was het de bedoeling het bedehuis om te bouwen tot aula en gymzaal voor de naastgelegen scholen. Het parochiebestuur wilde het kerkgebouw laten slopen, maar buurtbewoners tekenden daar protest tegen aan. In 2010 werd overeenstemming bereikt en werd het gehele complex op de gemeentelijke monumentenlijst geplaatst.