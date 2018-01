Wonderen komen dichtbij op school Messiasbelijdende Joden in Jeruzalem

„Niets is belangrijker dan investeren in jonge kinderen”, zegt Cookie Issan. De directeur van een Messiasbelijdende Joodse basisschool in Jeruzalem sprak dinsdagavond op uitnodiging van de commissie kerk en Israël in de Nieuwe Westerkerk in Capelle aan den IJssel.

Het is voor de derde keer dat de schooldirecteur in Nederland is. Ze groeide op in de New Yorkse wijk Brooklyn. Nadat ze in 1984 voor het eerst in Israël kwam werd haar liefde voor het land steeds intenser. Tien jaar later emigreerde ze naar het beloofde land. Vanwege familieomstandigheden keerde Issan rond de eeuwwisseling enige tijd terug naar de Verenigde Staten. Inmiddels woont en werkt ze alweer jaren in Israël.

Honderd leerlingen

Bij haar terugkeer naar Israël ging Issan werken als directeur op de Messiasbelijdende Joodse school Makor HaTikvah (Bron van hoop) in Jeruzalem. De school is in 1990 opgericht uit onvrede met het seculiere onderwijs, dat kinderen uit Messiaans-Joodse gezinnen tot die tijd bezochten. In de begintijd kreeg een handvol kinderen les. De school, gevestigd op het terrein van de internationale anglicaanse school, telt nu ongeveer honderd leerlingen. Door de immigratie komen er veel nieuwe leerlingen bij. Op dit moment telt de populatie zestien nationaliteiten. Bijna niemand spreekt van huis uit Hebreeuws. De school biedt daarom een intensief taalproject aan, omdat de lessen in het Hebreeuws gegeven worden.

Makor HaTikvah in Jeruzalem is een van de twee Messiasbelijdende Joodse scholen in Israël. „Toen ik er ging werken stond de school op het randje van het faillissement”, zegt Issan. „In augustus 2009 was er drie maanden lang geen geld om het salaris van de leraren te betalen”, zegt ze. Maar op het gebed gebeurden er wonderen. „Er kwam geld om de salarissen te betalen en ook om het 300 jaar oude schoolgebouw te restaureren. Er was zelfs genoeg om de inboedel te vernieuwen. Zo vielen we van het ene wonder in het andere. Het is God Die ons verwonderd deed staan. Het is Zijn school, niet de onze.”

Gebed

Hoewel de lessen om kwart over acht beginnen, komen de kinderen al om halfacht naar school. „We gaan eerst allemaal in gebed”, zegt Issan. Zelfs toeristen zijn daar verwonderd over. Bezoekers zijn vaak bereid om de school financieel te steunen. Volgens de directeur kan daardoor het werk uitgebreid worden. „We kunnen zelfs twintig kinderen een studiebeurs geven”, zegt ze.

Makor HaTikva heeft de Israëlische overheid gevraagd de school te erkennen. „Dat verzoek is steeds afgewezen, maar we zijn tegen de afwijzing in beroep gegaan”, aldus Issan. Op de tweede verdieping van het schoolgebouw wil het bestuur graag een middelbare school stichten. „Dan hoeven onze kinderen niet meer naar een seculiere middelbare school”, zegt Issan. „Niets is belangrijker dan op die manier te investeren in kinderen. Zo kunnen ze verantwoordelijke burgers worden.”