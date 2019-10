Woensdrechter Sint-Jozefkerk sluit de deuren

Redactie kerk

In de rooms-katholieke Sint-Jozefkerk in Woensdrecht (Noord-Brabant) heeft zaterdag 26 oktober de laatste kerkelijke viering plaats. Reden voor de sluiting is het teruglopende kerkbezoek, zo meldde het Algemeen Dagblad, regio Bergen op Zoom.

Het kerkgebouw staat al jaren in de verkoop. Parochie De Bron verkoopt de kerk aan een bouwbedrijf, dat in het gebouw onder meer appartementen wil vestigen.

Een groep parochianen die zich had verenigd in de ”Groep verontruste parochianen” had gevraagd om na de verbouwing van de kerk een kleine kerkruimte in het gebouw te maken voor diensten. De parochie beschikt echter niet over voldoende pastores en vrijwilligers om alle kerken in de gemeente Woensdrecht te bemannen.

De Sint-Jozefkerk werd in 1947 ingewijd. Het is een eenvoudige bakstenen kerk, met een zadeldak en een vooruitspringende toren.

Woensdrecht, in de omgeving van Bergen op Zoom, heeft sinds circa 1350 een kerk. Het eerste bedehuis werd in 1584, tijdens de Tachtigjarige Oorlog, verwoest. In 1618 kwam er een protestantse kerk. Die was van 1809 tot 1880 buiten gebruik. Het dorp kreeg in 1883 een nieuwe rooms-katholieke kerk, die in 1944 door de Duitsers werd opgeblazen.