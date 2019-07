Witte Kerk Sint Pancras verkocht

De Witte Kerk van Sint Pancras in Noord-Holland gaat over in particuliere handen. Dat meldt De Erfgoedstem, magazine met nieuws en actualiteit over erfgoed en archeologie. De particulier, Marco Blom, betaalt 25.000 euro aan de protestantse gemeente te Sint Pancras en stort eenzelfde bedrag op de rekening van de stichting Vrienden van de Witte Kerk.

De protestantse gemeente Sint Pancras mag de komende vijftien jaar zo’n tien erediensten per jaar houden in de Witte Kerk. Daarnaast mag de kerk gratis gebruikt blijven worden voor huwelijken en uitvaarten.van leden van de kerkelijke gemeente. De grond blijft maximaal vijftien jaar in eigendom van de protestantse gemeente. De koper mag de bestemming van de Witte Kerk niet zonder toestemming van de kerkelijke gemeente wijzigen. Het kerkgebouw dateert uit 1550 en is gezichtsbepalend voor het dorp. In 1990 werden de drie grote glas-in-loodramen gerestaureerd.