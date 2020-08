Wit-Russische metropoliet moet vertrekken na kritiek op Loekasjenko

De ”heilige synode” van de Russisch-Orthodoxe Kerk heeft de leider van de Wit-Russisch-Orthodoxe Kerk, metropoliet Pavel (Ponomarjov), ontslagen nadat hij president Loekasjenko vroeg het geweld in het land te stoppen.

Dat maakte de woordvoerder van de synode, Vladimir Legoyda, bekend via zijn Telegramkanaal. „De Heilige Synode sprak zijn dank uit voor het geleverde werk”, schreef Legoyda. Volgens de woordvoerder van de Russisch-Orthodoxe Kerk heeft metropoliet Pavel (Ponomarjov) zelf ontslag genomen, maar critici spreken dat tegen en noemen het besluit politiek gemotiveerd.

De Wit-Russisch-Orthodoxe Kerk is een zogenoemd exarchaat en valt onder het gezag van de Russisch-Orthodoxe Kerk.

Te kritisch

De 67-jarige metropoliet Pavel zou zich te kritisch hebben uitgelaten over de politieke situatie in Wit-Rusland. Eerder riep Loekasjenko al dat de kerk er is om te bidden en niet om politiek te bedrijven. Metropoliet Pavel liet die waarschuwing links liggen: na de Wit-Russische verkiezingen op 9 augustus feliciteerde hij Alexander Loekasjenko met zijn herverkiezing, maar hij zou zijn woorden hebben teruggenomen nadat de Wit-Russische militie de protesten hardhandig neersloeg.

Bovendien sprak metropoliet Pavel zich uit tegen het geweld van de Wit-Russische president en riep hij hem op om het geweld te stoppen. Hij bezocht daarnaast demonstranten in het ziekenhuis die gewond waren geraakt bij de protesten tegen Loekasjenko en drong er bij hen op aan de moed niet te verliezen. Daarbij liet hij gebeden toe in Wit-Russische kerken voor degenen die werden gearresteerd.

De synode van de Russisch-Orthodoxe Kerk in Moskou, onder leiding van patriarch Kirill, liet merken dat metropoliet Pavel daarin te ver ging en droeg de Wit-Russische kerk op om de bevolking voortaan niet meer aan te moedigen de straat op te gaan. De synode wil dat de Wit-Russische kerk zich inspant „voor het herstel van vrede en openbare rust.” In het bijzonder wees de synode erop dat de „kerkelijke eenheid van de volkeren van het historische ”Rus””, moeten worden bewaard en versterkt.

De heilige synode probeert met deze stap de Wit-Russisch-Orthodoxe Kerk aan de kant van Loekasjenko’s regime te houden. De afgelopen weken neigde de kerk de kant van de oppositie te kiezen.

Wit-Rus

Metropoliet Pavel was sinds 2013 hoofd van de Wit-Russisch-Orthodoxe Kerk. Hij mag nog wel metropoliet blijven en wordt benoemd tot hoofd van het aartsbisdom van Koeban, waar hij metropoliet Isodor zal vervangen, die eerder dit jaar stierf aan de gevolgen van Covid-19.

Bisschop Benjamin, die de kerk in Borisov en Maryingorsk leidt, wordt zijn opvolger en zal worden benoemd tot nieuwe metropoliet van heel Wit-Rusland en tegelijkertijd zal hij tijdelijk zijn eigen bisdom blijven leiden. De 51-jarige Benjamin werd na zijn theologische studie in Minsk in 2010 bisschop van Borisov. In 2015 ontving hij van Loekasjenko de prijs voor ”Spirituele Opwekking”, een teken dat hij dichtbij de Wit-Russische president staat.

Het is de eerste keer dat een geboren Wit-Rus de Wit-Russisch-Orthodoxe Kerk zal leiden.