Wintercursus SSNR gaat niet door

De wintercursus van de Stichting Studie der Nadere Reformatie (SSNR) gaat voor de eerste keer in 25 jaar niet door. „Het is jammer, maar het besluit was onvermijdelijk”, zegt cursusleider dr. Roelof Bisschop.

De SSNR houdt elk jaar in Veenendaal een wintercursus met een specifiek onderwerp uit de Nadere Reformatie of het aanverwante puritanisme.

Voor de bijeenkomsten op zes zaterdagmorgens werden altijd deskundige sprekers gevraagd. Dat was ook dit jaar gebeurd. „We hadden alle voorbereidingen getroffen voor de cursus”, aldus Bisschop, die deze week nog thuiszit in verband met een coronabesmetting. „Maar we hadden de cursisten wel gewaarschuwd dat de bijeenkomsten mogelijk niet zouden doorgaan. Vorige week is de beslissing gevallen, ruimschoots op tijd. De eerste bijeenkomst zou op 14 november plaatsvinden.”

Hij deelt mee dat er zich dit jaar minder cursisten hadden aangemeld dan andere jaren. „Dat was voor ons al een signaal. Het aantal schommelde in de loop van de tijd tussen 70 en 150. Nu waren er nog maar zo’n vijftig aanmeldingen. Er waren nogal wat oudere deelnemers bij, die tot de risicogroep behoren. Bovendien vormen de bijeenkomsten normaliter een goede gelegenheid voor ontmoeting. Het zou onmogelijk zijn om ons aan de regels te houden.”

Het betaalde cursusgeld wordt teruggestort of vastgezet voor de cursus van volgend jaar, aldus Bisschop. „We gaan geen digitale bijeenkomsten houden en ook geen informatie over het onderwerp verspreiden. We willen volgend jaar dezelfde cursus aanbieden.”

Artsen

Het onderwerp voor dit jaar was ”Geestelijke leiding van de puriteinen”. Engelse en Schotse puriteinen stonden bekend als ”artsen van de ziel”. De aanvechtingen en twijfels van zielen die tobden met geloofsvragen hadden ze vaak zelf doorgemaakt. De worsteling om de zekerheid van het geloof en met schijngeloof waren hen niet vreemd. De rode draad in de cursus was de vraag hoe zij hierin geestelijke leiding gaven aan hun hoorders of lezers.

Tijdens de bijeenkomsten zouden aan de orde komen: Richard Sibbes (dr. R. W. de Koeijer), David Dickson (dr. L. J. van Valen), Samuel Rutherford (ds. J. A. Kloosterman), Walther Marshall (ds. W. Pieters), Matthew Meade (dr. H. Florijn) en James Janeway (dr. J. Exalto).