Wilhelminakerk Soest verkocht aan stichting

De Wilhelminakerk van de protestantse gemeente in Soest is „voor een marktconforme prijs” verkocht aan Stichting Instandhouding Wilhelminakerk. De stichting, opgericht door gemeenteleden, wil de kerk behouden en gebruiken voor maatschappelijke, culturele en levensbeschouwelijke activiteiten, zoals inloopuren en concerten. Het gebouw krijgt de naam De Willemien en blijft beschikbaar voor rouw- en trouwdiensten. De protestantse gemeente heeft er voortaan een ‘huiskamer’ voor de wijk.

Vanaf januari volgend jaar, een jaar eerder dan in 2017 was afgesproken, houdt de protestantse gemeente alleen nog diensten in de Emmakerk en de Oude Kerk, die daarvoor worden heringericht. Twee van de vier kerkgebouwen worden gesloten omdat het aantal kerkgangers en de financiële bijdragen afnemen. In kerkgebouw De Open Hof komen het inloophuis van het Diaconaal Netwerk Soest en een pioniersplek. De hervormde gemeente van bijzondere aard in Soest blijft samenkomen in de Johanneskerk.

De Wilhelminakerk werd in 1925 in gebruik genomen als gereformeerde kerk. In 1931 werd het gebouw uitgebreid. Het bood toen plaats aan 500 kerkgangers. Na de Tweede Wereldoorlog werd de kerk weer uitgebreid, met vergaderruimtes en een jeugdgebouw. Aanbouw De Rank werd in 1961 in gebruik genomen. In 2008 zijn de Wilhelminakerk en De Rank nog grondig verbouwd.