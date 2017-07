Wijkpastor Arjen ten Brinke uit Almere: Lid zijn van De Wegwijzer is niet vrijblijvend

Lid zijn van de christelijke gemeente De Wegwijzer in Almere-Buiten is niet vrijblijvend. Nieuwe leden krijgen een cursus over de inhoud én de consequenties van het lidmaatschap, zegt Arjen ten Brinke, de nieuwe wijkpastor van De Wegwijzer. „We zijn een gemeente met een radicale boodschap en een missionair hart.”

De Wegwijzer is gelegen aan wat wel de ”reliboulevard” wordt genoemd, aldus de voorganger, die begin deze maand werd bevestigd. Naast het gebouw van De Wegwijzer staan er een moskee, een grote hindoetempel, een moskee en een boeddhatempel.

Hooguit 2 procent van de 200.000 inwoners van Almere is betrokken bij een kerk. „Almere is modern, nieuw en heeft geen hart”, zo is volgens Ten Brinke het imago van de stad. Toch ligt er de belofte die gemeentestichter en hoofdvoorganger André Meulmeester ontving, dat de Heere veel volk in deze stad heeft. Ten Brinke: „Die belofte zit in het dna van de gemeente.”

Ten Brinke was in zijn jeugd al betrokken bij het vakantiebijbelwerk in Almere. Later ging hij theologie studeren en werd hij voorganger in de eerste pioniersplek van de Protestantse Kerk in Nederland, Boei90 in Den Haag. „De gemeente begon vanuit ons huis. Ik begon met netwerken en langzamerhand kwamen er bezoekers, totdat er uiteindelijk elke week diensten waren in een school.” Tegelijkertijd wilde Ten Brinke de gemeente niet van hem afhankelijk maken. Hij bouwde zijn werk af, droeg taken over aan het pastoraal team en ging werken voor International Justice Mission (IJM), een organisatie die slavernij en mensenhandel wereldwijd probeert tegen te gaan.

Gebed en mail

Aan de aanstelling van Ten Brinke als voorganger in Almere-Buiten ging een gebed aan vooraf, toen Ten Brinke enige tijd geleden in Almere was. Hij bad hij of hij iets voor de stad kon betekenen. „Thuisgekomen las ik een mail van André Meulmeester waarin hij schreef dat hij mij in gedachten kreeg als voorganger voor Almere-Buiten. Meulmeester wilde zich door het zich uitbreidende werk meer richten op de strategie op de lange termijn.”

De aanstelling van de wijkpastor is nodig vanwege de sterke groei van de gemeente en het aantal activiteiten. De Wegwijzer houdt op vier plaatsen in Almere zondagse samenkomsten. Vorig jaar opende de gemeente in Almere-Buiten een nieuw missiecentrum, waar elke zondag zo’n 500 bezoekers komen. Het missiecentrum is een multifunctioneel gebouw met daarin een auditorium, een boekhandel, een afhaalpunt voor pakketjes, een lunchroom, een stiltecentrum en een balie waar inwoners terechtkunnen met hulpvragen. Verder bevinden zich er een kinder- en een jongerencentrum, een studio, diverse onderwijslokalen en een aantal kantoren. Huurders daarvan zijn onder meer verslavingszorg Terwille en 222 Ministries, dat christelijke radioprogramma’s voor Iraniërs maakt.

De filosofie van De Wegwijzer is dat inwoners van Almere vanaf hun voordeur binnen 10 minuten een plek van Gods liefde moeten kunnen bereiken, aldus Ten Brinke. „Uiteindelijk zal er een gemeente met een centrale kerkenraad moeten komen, met in elke wijk een voorganger. Er wordt momenteel gewerkt aan een visiedocument voor de periode tot 2025.”

Radicale boodschap

De Wegwijzer ontwikkelde zich van een evangelisatiepost tot een zelfstandige gemeente, die leden met 12 verschillende kerkelijke achtergronden en 35 nationaliteiten samenbrengt. Ten Brinke: „We zijn een gemeente die te ver doorgegroeid is om zich ergens bij aan te kunnen sluiten. We hebben duidelijk reformatorische wortels en stimuleren de kinderdoop.”

De Wegwijzer is een gemeente met een radicale boodschap, zegt hij. „Bezoekers krijgen een stevige preek van drie kwartier, waarin duidelijk naar voren komt dat we zondaren zijn en dat we Jezus nodig hebben als Verlosser. Juist zo’n radicale boodschap verandert het leven van mensen.” De gemeente wil laagdrempelig zijn, maar dat is volgens Ten Brinke niet hetzelfde als vrijblijvend. „Natuurlijk mag je zo nu en dan diensten bezoeken zonder je ergens toe verplicht te voelen. Maar als je lid wilt worden doorloop je een lidmaatschapscursus. Er wordt gekeken naar wat je gaven en talenten zijn en wat je voor de gemeente kunt betekenen.”

De focus van de gemeente ligt daarom niet primair op de diensten van zondag, hoewel deze een onmisbaar onderdeel vormen. Ten Brinke: „We willen primair kerk zijn voor deze stad. De kerk van de toekomst vraagt om radicaliteit. Het gaat er bij De Wegwijzer om dat iedereen kan bijdragen aan het missionaire karakter van de gemeente.”