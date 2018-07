Wiebe van Horssen is per 1 september benoemd tot missionair pionier bij Missie Dordt. Dat maakte de stichting Dordtse Evangelisatie woensdag bekend.

Van Horssen (33) was eerder projectmanager en missionair veldwerker in Mozambique. Zijn nieuwe functie in Dordrecht wordt mede gesteund door IZB, de hervormd-gereformeerde organisatie voor missionair werk in Nederland.