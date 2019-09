Werkers GZB bereiden zich voor op uitzending

Namens de zendingsorganisatie GZB binnen de Protestantse Kerk in Nederland bereidt opnieuw een groep personen zich voor op uitzending, zo liet de GZB deze week weten.

Van hen bereiden zich er vier voor op een uitzending van zes jaar. Daniëlle Davelaar uit Scherpenzeel wordt social worker bij de stichting Choices in Zuid-Afrika. Ds. Geert en Florien Lustig uit Zeist gaan naar Frankrijk. Ds. Lustig gaat hier in samenwerking met de IZB gemeenten toerusten. Ook zal hij als gemeentepredikant werkzaam zijn in de regio Montpellier.

Marieke (om veiligheidsredenen zonder achternaam) uit de hervormde gemeente Waarder is forensisch gezinspedagoog en gaat zich in Noord-Afrika inzetten voor mensen aan de rand van de samenleving.

Anneleen van Doorn vertrekt begin oktober voor een jaar naar Nicaragua. Zij wordt op 6 oktober uitgezonden vanuit de hervormde gemeente Langbroek.