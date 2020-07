Wereldwijde Evangelische Alliantie in verzet tegen annexatieplan Israël

De Wereldwijde Evangelische Alliantie (WEA) heeft zich in een verklaring uitgesproken tegen de plannen van Israël om gebieden op de Westelijke Jordaanoever te annexeren. De koepelorganisatie is bang dat daardoor de vredesonderhandelingen tussen Israël en de Palestijnen ernstige schade oplopen.

Eerder spraken onder meer de Wereldraad van Kerken en de Lutherse Wereldfederatie zich uit tegen de plannen. Er ontstond vorige maand ophef over een brief die de Raad van Kerken in Nederland aan minister Blok stuurde.

Zie ook:

Kerken in verzet tegen annexatieplannen Israël, RD.nl (30-06-2020)