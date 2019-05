Er zijn vorig jaar wereldwijd zo’n 38 miljoen complete Bijbels verspreid.

Dat meldde het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) vrijdag op basis van een rapport van United Bible Societies (UBS) over 2018.

In totaal werden bijna 355 miljoen Bijbels, Nieuwe Testamenten en losse Bijbelboeken gedistribueerd. Dat is ongeveer evenveel als in 2017. Het aandeel digitaal verspreide complete Bijbels daalde licht: van 20 procent in 2017 naar 17 procent vorig jaar.