Wereldreligies nemen stelling tegen euthanasie

Vertegenwoordigers van de drie grote monotheïstische godsdiensten –christendom, jodendom en islam– hebben zich maandag in het Vaticaan eensgezind uitgesproken tegen euthanasie. Met het ondertekenen van een verklaring namen zij stelling tegen actieve levensbeëindiging en riepen ze op tot het bevorderen van palliatieve zorg.

De ondertekenaars, die later werden ontvangen door paus Franciscus, drukken in het document hun verzet uit „tegen elke vorm van euthanasie”, alsook „medisch ondersteunde zelfmoord.” Deze zijn volgens de joodse, christelijke en islamitische representanten volledig in tegenspraak met de waarde van het menselijk leven.