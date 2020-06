Wereldraad stelt elfde assemblee uit tot 2022

De Wereldraad van Kerken heeft haar elfde assemblee, die gepland stond voor september volgend jaar in het Duitse Karlsruhe, uitgesteld tot 2022. Dat maakte de raad deze week bekend.

Het hoogste orgaan van de wereldraad komt als regel om de zeven jaar bijeen. De vorige keer was dat in Busan (2013). Reden voor het uitstel vormen de „ernst en onzekerheden” rond de coronapandemie. „Gehoopt wordt dat een assemblee in 2022 meer kans biedt op volledige deelname van de oecumenische gemeenschap.” De locatie blijft Karlsruhe.