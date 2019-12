„Wereldprimeur” Interactieve Bijbel: lezen, luisteren én bekijken via je smartphone

Via je smartphone lezend, horend én kijkend de Bijbel verkennen. De ”Interactieve Bijbel” van City Bibles, deze vrijdag in Veenendaal gepresenteerd, is een „wereldprimeur.” „Open onze gratis app en kies de Bijbel in een van de 1100 talen.”

City Bibles is een Nederlandse non-profitstichting die miljoenen City Bibles (stadsbijbels) als Nieuwe Testamenten voor evangelisatie in vele talen produceert en wereldwijd distribueert. De Interactieve Bijbel is een coproductie van City Bibles en drie Amerikaanse organisaties: Faith Comes By Hearing, You Version en The Bible Project.

De Interactieve Bijbel bestaat uit een digitaal Oud en Nieuw Testament plus een gedrukt Nieuw Testament. Elk Bijbelboek van de beide interactieve testamenten heeft één bladzijde met een QR-code. Door deze code te scannen met de smartphone via de gratis app van City Bibles verschijnt het Bijbelboek op de smartphone in de gewenste taal.

Op de pagina van elk Bijbelboek staan ook nog andere QR-codes, waaronder een code om te horen. Als je deze gescand hebt, kun je het hele Bijbelboek beluisteren, in bijna elke taal. Bovenin de pagina van elk Bijbelboek staat een QR-code met een overzicht van het betreffende boek. Door deze code te scannen, krijg je een kort video-overzicht van het Bijbelboek met behulp van een sneltekenaar. Onderaan de pagina staan QR-codes voor video’s voor kinderen en achterin het boekje staan codes voor video’s over God, de Bijbel, de schepping en meer onderwerpen.

Voorlopig is de gedrukte Interactieve Bijbel in zeven talen beschikbaar, in het Nederlands in de Herziene Statenvertaling. De bedoeling is dit aantal uit te breiden naar ten minste vijftig. Omdat de uitgave –in pocketformaat– bedoeld is voor evangelisatie, wordt de Interactieve Bijbel gratis verstrekt. Vanwege design- en verwerkingskosten vraagt de stichting een kostprijsvergoeding van 2,95 euro per stuk van afnemers die de Bijbel willen gebruiken voor evangelisatiedoeleinden.

De medewerkers Peter en Jasper Pilon (vader en zoon) zijn enthousiast. Jasper: „We hadden al een interactief Nieuwe Testament, maar wilden nu een hele Bijbel uitgeven. Er zitten enorm veel technologie en geavanceerde apps in. Alles wat je nodig hebt is het boekje, de gratis City Bibles app en een smartphone.” Peter: „Uit recent onderzoek is gebleken dat vijftig procent van de mensen leest vanaf het scherm en vijftig procent vanuit een boek. De interactieve Bijbel verbindt beide werelden. We hopen mensen tot God te brengen die misschien terugschrikken voor de Bijbel als een zwart boek.” Jasper: „Het doel van onze organisatie is uiteindelijk om mensen te redden. Daarom hebben we aan het eind van het boek een verwijzing naar een contactpagina opgenomen waar mensen terechtkunnen voor geloofsvragen.”