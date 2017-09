Weeshuis Malawi vernoemd naar zendingswerker Truus Ringelberg

In Mbulumbuzi (Malawi) is woensdag een weeshuis van Stichting Timotheos geopend. Het huis is genoemd naar wijlen veldwerker Truus Ringelberg (1948-2016), zo meldde de stichting donderdag.

De zendelinge zette zich veertig jaar met grote toewijding in voor het zendingswerk in verschillende delen van Afrika. Tot haar pensioen in 2014 deed zij dat voor Stichting Timotheos. In 2016 kwam zij om door een ongeval.

Bij de opening van het Agogo Truus Home –agogo betekent oma– sprak een predikant van de Reformed Presbyterian Church (RPC) over Noach en de ark. Na de meditatie werd een toespraak voorgelezen van ds. H. Lassche, voorzitter van het Nederlands bestuur van de stichting.

Verder sprak P. Koole, namens de familie van Truus. Ook de huidige veldwerker Wim Akster, ds. Kuntaja (voorzitter van de RPC), Charles Paundedi (projectdirecteur) en de chief van het gebied, T. A. Mpama, voerden het woord.

De kinderen van het weeshuis en het kinderzorgcentrum ontvingen van Timotheos Malawi een T-shirt met daarop Spreuken 22 vers 6.