Weer uitstel aangifte kerken vanwege eHerkenning

Kerken die aangesloten zijn bij het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) en zelfstandig loonbelastingaangifte doen, krijgen van de Belastingdienst tot 1 oktober uitstel voor het gebruik van inlogsysteem eHerkenning.

Dat meldde CIO-secretaris Daniƫlle Woestenberg vrijdag op de website van de organisatie.

De Belastingdienst had al uitstel verleend tot 1 augustus, maar kerken die vanwege eHerkenning nog geen loonaangifte over een tijdvak in 2020 hebben ingediend, krijgen nu dus opnieuw extra tijd.

Al deze organisaties worden door de Belastingdienst telefonisch benaderd, aldus Woestenberg.