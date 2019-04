Website gelanceerd voor geloofstoerusting

Het Praktijkcentrum voor onderzoek en dienstverlening, dat uitgaat van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, heeft een website ontwikkeld met toerustingsmateriaal voor „kerken en gelovigen.”

Op lerenindekerk.nl is toerustingsmateriaal geplaatst voor verschillende doelgroepen, zoals ambtsdragers, opvoeders of jongerengroepen. Via een abonnement kunnen geïnteresseerden een „online programma op maat” volgen, afgestemd op een doelgroep of onderwerp. Het Praktijkcentrum wil het aanbod blijven aanvullen en actualiseren.