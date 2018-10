Website biedt materiaal voor gesprek met kinderen rond Halloween en games

De website bijbelsopvoeden.nl bevat sinds maandag materiaal met behulp waarvan ouders met hun kinderen vanuit de Bijbel het gesprek kunnen aangaan over „sterven, begraven en weer opstaan.”

Dat maakte Andrea van Hartingsveldt-Moree uit Elspeet, die de site samen met haar man Frans opzette, maandag bekend.

„Steeds indringender komt een niet-Bijbelse omgang met de dood op onze kinderen af”, aldus Van Hartingsveldt. „Denk aan Halloween, maar ook aan euthanasie of bepaalde games. Dat maakt het zo belangrijk om met hen vanuit Gods Woord in gesprek te gaan over de dood, opdat hun gewetens Bijbels gevormd worden.”