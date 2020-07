Beheerders van kerkgebouwen kunnen vanaf woensdag zelf berekenen hoe groot het besmettingsrisico in hun kerkzaal is. Op de website eerstehulpbijventilatie.nl kunnen ze onder meer invullen hoe groot de kerkzaal is, hoeveel personen de dienst bijwonen en of er mechanische ventilatie aanwezig is.

Na een berekening volgt een risicotaxatie.

>>eerstehulpbijventilatie.nl