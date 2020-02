De website abcvanhetgeloof.nl heeft er zes nieuwe kernwoorden bijgekregen. Het gaat om de woorden godsbeeld, liefde, vrede, niet begeren, Gods dag eren en hoop.

Ook de website abcvoorkinderen.nl is uitgebreid. Het project ”ABC van het geloof”, dat nu veertig kernwoorden telt, werd in het voorjaar van 2016 gelanceerd door de christelijke gereformeerde jeugdwerkorganisatie LCJ. Doelstelling is om in begrijpelijke taal de inhoud van het christelijke geloof door te geven aan jongeren en kinderen.