Wageningse geloofsgemeenschappen zoeken ruimte

Twaalf Wageningse geloofsgemeenschappen hebben in een brief het gemeentebestuur van Wageningen gevraagd om hulp bij het zoeken naar ruimte voor het houden van (zondagse) bijeenkomsten voor kerken die dat nodig hebben.

In hun brief stellen de gemeenten dat er de laatste jaren nogal wat kerkgebouwen voor andere doeleinden in gebruik zijn genomen, zoals het kerkje in de Haverlanden en wijkcentrum Ons Huis. In nieuwe wijken zijn geen kerken meer gebouwd. Toch zijn er jonge, groeiende Wageningse kerken die juist ruimte nodig hebben. Hierdoor sluiten aanbod en behoefte niet meer op elkaar aan, aldus de brief.

De kerken vragen om medewerking van de gemeente om te zorgen voor ruimte. „Bij het verlenen van vergunningen voor (ver)bouw kan de gemeente de voorwaarde stellen dat er multifunctioneel gebouwd wordt en rekening houden met het gebruik als kerkzaal. De gemeente kan scholen vragen hun gebouwen in het weekend beschikbaar te stellen.”

De kerkgenootschappen die ruimte zoeken zijn de International Christian Fellowship (ICF), Nederlands gereformeerde kerk (NGK), ABC Evangeliegemeente Salem, Vineyard Wageningen, baptistengemeente De Ontmoeting, Amazing Grace Parish en Amanuel Evangelical Church.