Waarom Bahrein niet op ranglijst christenvervolging staat

De jaarlijkse ranglijst christenvervolging van Open Doors bevatte dit keer ook goed nieuws. Eén land in het Midden-Oosten bleek er niet meer op te staan: de Arabische Golfstaat Bahrein.

David Curry van de Amerikaanse afdeling van Open Doors stelde recent vast dat Bahrein met succes heeft gewerkt aan de vrijheid van godsdienst. Hij bedankte het vorstenhuis en de regering van Bahrein en noemde het land „een voorbeeld” voor de regio. „Christenen, Joden en hindoes kunnen in Bahrein hun geloof vrijer dan ooit tevoren beleven en belijden.”

Johnnie Moore, woordvoerder van de Amerikaanse commissie van internationale godsdienstvrijheid, bezocht recent in Bahrein een tweehonderd jaar oude hindoeïstische tempel. „Met eigen ogen heb ik kunnen zien dat er in de straten rond deze tempel in alle vrijheid beeldjes van hindoegoden werden verhandeld. Dat is voor een Arabisch en islamitisch land een ongekende situatie.”

Ranglijst Open Doors: Christenvervolging in 73 landen

Volgens Moore kunnen in Bahrein zonder problemen kerken van vrijwel alle christelijke denominaties worden gebouwd. „De christelijke gemeenschappen zijn er vitaal en veel gemeenten maken een groei door.”

Open Doors hoopt dat Bahrein een voorbeeldfunctie heeft voor de regio.

Immigratie

Aan het einde van de 19e eeuw kozen sommige christenen uit Turkije en het Midden-Oosten ervoor om te emigreren naar het koninkrijk Bahrein, een kleine eilandstaat in de Perzische Golf. In 1970 maakten de immigranten naar schatting 1 procent van de bevolking uit. Sindsdien steeg dat percentage tot –de huidige– 14 procent. Bahrein telt nu negentien christelijke kerken. In 2017 werd begonnen met de bouw van een grote kathedraal met 2000 zitplaatsen. Die zal naar verwachting in 2021 gereed zijn. De grond waarop deze nieuwe kerk wordt gebouwd, was een gift van de Bahreinse vorst Hamad al-Khalifa.

Bahrein stelde vorig jaar een speciale ambassadeur aan die „vreedzame coëxistentie en religieuze vrijheid” in zijn portefeuille kreeg. In de Arabische wereld loopt het land voorop bij het zoeken naar toenadering tot het Jodendom en het werken aan een betere verhouding met Israël, in het Midden-Oosten altijd een heikel onderwerp. In 2008 benoemde Bahrein de Joodse Houda Nonoo tot ambassadeur bij de Verenigde Naties. Dat zorgde toen voor de nodige consternatie. Op hun beurt meldden Israëlische media vorig jaar dat er belangrijke vooruitgang was geboekt bij het ontwikkelen van diplomatieke relaties met Bahrein.

Verklaring

In september 2017 ondertekenden leiders van grote wereldgodsdiensten de ”Verklaring van Bahrein”. Daarmee beloofden ze actief te werken aan meer religieuze tolerantie. De verklaring onderstreept het belang van godsdienstvrijheid, „omdat een afgedwongen religie een mens nooit in een betekenisvolle relatie met God kan brengen.”