Waalwijkse kerk bij Grootste Museum van Nederland

De rooms-katholieke Sint Jan de Doper in Waalwijk sluit zich aan bij het Grootste Museum van Nederland. De neo-Byzantijnse kerk (1925) trekt met zijn negentien koperen koepels en lange slanke klokkentoren vanuit de wijde omgeving van Waalwijk de aandacht.

Het Grootste Museum van Nederland is een initiatief van Museum Catharijneconvent in Utrecht. Het boek ”Kerkinterieurs in Nederland” inspireerde dit museum om de kerken in Nederland bekender en toegankelijker te maken. Sinds de opening in 2017 hebben honderdduizenden mensen de aangesloten kerken en synagogen bezocht.

Onderdeel van het Grootste Museum van Nederland zijn ook de Basiliek van de Heilige Nicolaas en de Portugese Synagoge in Amsterdam, de Grote Kerk in Breda, de Synagoge in Enschede, de Sint-Jan in Gouda, de Kathedraal in Haarlem, de Cenakelkerk van de Heilig Landstichting, de Mariakerk in Krewerd, de Basiliek van Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee in Maastricht, de Sint Hyppolytuskerk in Middelstum, de Adelskerk in Midwolde, de Basiliek van de Heiligen Agatha en Barbara in Oudenbosch, de Petruskerk in Pieterburen, de Munsterkerk in Roermond, de Domkerk in Utrecht en de Walburgiskerk in Zutphen.