Vuurwerkbom geplaatst bij huis Amsterdamse predikant

Onbekenden hebben bij de woning van de Amsterdamse predikant A. J. D. Noordijk van de pioniersplek De Binnenwaai in IJburg, een vuurwerkbom geplaatst.

De daders zijn gevlucht voordat ze het explosief tot ontploffing konden brengen, aldus de predikant zaterdag in Het Parool.

Ds. Noordijk is sinds begin dit jaar predikant in IJburg, als opvolger van ds. R. Visser. Hij is getrouwd met een man en zet zich in voor christelijke lhbt’ers (lesbischen, homo- en biseksuelen en transgenders). Hij en zijn levenspartner vermoeden dat de actie te maken had met hun geaardheid.

De aanslag drie weken geleden mislukte omdat het duo de daders in de gaten kreeg. Die sloegen vervolgens op de vlucht. Enige tijd voor het incident zag een getuige twee jongens bij het appartement die telden hoelang de automatische deur openging en hoeveel tijd het kostte om de afstand van de deur naar de straat te overbruggen. Bij de woning zijn nu camera’s geplaatst.