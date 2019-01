VU tikt docent op de vingers voor vergelijking met nazi-ideologie

Dr. P. de Vries, als docent verbonden aan het Hersteld Hervormd Seminarium van de Vrije Universiteit (VU) Amsterdam, heeft „spijt betuigd” voor de vergelijking die hij maandag tegenover het Algemeen Dagblad maakte tussen de genderideologie en de nazi-ideologie.

Dat maakte de Vrije Universiteit dinsdagmiddag bekend.

Dr. De Vries is een van de initiatiefnemers van de Nederlandse vertaling van de Nashvilleverklaring over (homo)seksualiteit. In een toelichting daarop tegenover het AD verklaarde hij onder meer: „Eerder dit jaar publiceerden we ook al een wake up call over het thema. Er wordt te weinig onderwijs gegeven over wat de Bijbel zegt over het huwelijk en seksualiteit. We moeten ons geluid laten horen. Toen de nazi-ideologie zich opdrong, zwegen de kerken. Nu dringt de genderideologie zich op en zwijgen de kerken weer te vaak.”

De vergelijking met de nazi-ideologie heeft de VU „geschokt en eerlijk gezegd zijn we dat nog steeds”, schrijft de universiteit in een verklaring. „Onze collega heeft inmiddels spijt betuigd en het faculteitsbestuur zal in een aanstaand pittig gesprek passende maatregelen aankondigen. Het mag duidelijk zijn dat er een grens is overschreden.”

Dr. De Vries wilde dinsdagavond desgevraagd geen reactie geven op de verklaring van de VU.