VU onderzoekt luthers erfgoed

De Vrije Universiteit Amsterdam (VU) start deze week met een nieuwe onderzoeksplaats luthers erfgoed in Nederland.

Centraal in de nieuwe onderzoeksplaats staat het doen van onderzoek naar luthers erfgoed in Nederland. Dit gebeurt in samenwerking met andere erfgoedcentra zoals de afdeling Erfgoed in kerken en kloosters van Museum Catharijneconvent. Bijzondere aandacht gaat naar luthers erfgoed in Amsterdam en de samenwerking met het Luthermuseum in Amsterdam.

De onderzoeksplaats wordt ingebed in het Amsterdam Centre for the History and Heritage of Protestantism (ACHHP) aan de faculteit Religie en theologie. Onderzoeker wordt dr. Martin van Wijngaarden, die daarnaast luthers predikant in Rotterdam blijft.