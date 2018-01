VU exposeert drukwerk oude Franeker universiteit

Dertig herinneringen aan de universitaire geschiedenis van Franeker zijn de komende maanden in Amsterdam te zien. In een expositie aan de Vrije Universiteit (VU) komen de geschiedenis van het protestantisme en persoonlijke achtergronden bij elkaar.

In het hoofdgebouw van de VU is deze week een kleine tentoonstelling geopend van bijzondere werken uit de zogeheten Postma-Goskerbibliotheek (PGB). Zo’n dertig ‘objecten’ uit de verzameling van de theologen prof. dr. Ferenc Postma en zijn echtgenote dr. Margriet Gosker zijn tot eind maart –gratis– te bewonderen in een enorme vitrine bij de universiteitsbibliotheek. Deze bibliotheek bevat veel zeldzame protestantse werken.

De expositie bestaat vooral uit academisch drukwerk van de voormalige universiteit in Franeker. Het gaat om gedrukte disputaties en oraties uit de zeventiende en achttiende eeuw, waaronder veel op theologisch terrein. Ook zijn er werken die gerelateerd zijn aan het in Franeker gegeven onderwijs in het Hebreeuws, de oorspronkelijke taal van het Oude Testament.

Wat de vitrines laten zien, is slechts een kleine selectie uit de bibliotheek, die uit zeker 2000 werken bestaat. In 2012 droegen prof. Postma en zijn echtgenote hun bibliotheek over aan de VU.

De Franeker universiteit werd in 1811 opgeheven.